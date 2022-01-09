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نواب كويتيون يطالبون بجلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة قانون "التكويت"
نواب كويتيون يطالبون بجلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة قانون "التكويت"
تقدم نواب كويتيون بطلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة الكويتي لمناقشة تقارير لمجموعة قوانين مدرجة على جدول الأعمال، منها اقتراحات بشأن "تكويت" الوظائف العامة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T13:16+0000
2022-01-09T13:16+0000
أخبار الكويت اليوم
مجلس الأمة الكويتي
قوانين
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وحسب البيان الذي نشرته القبس الكويتية، فإن النواب الذين تقدموا بالطلب هم خالد المونس ومرزوق الخليفة ومحمد المطير والصيفي الصيفي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي ومهند الساير وحسن جوهر وثامر السويط وشعيب المويزري.وأوضح البيان أن التقارير المطلوب إقرارها هي اقتراحات بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، واقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة نفسها، والاثنان يندرجان تحت التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية.ومنها كذلك اقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، واقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، واقتراحات بقانون يهدف إلى تعويض الموظف في حال ما كانت المصلحة العامة تقضي عدم السماح له بالإجازة الدورية وذلك بمنحه بدلا نقديا عنها أو ارجائها إلى سنة أخرى.وأشار البيان إلى أن من تلك القتراحات أيضا ما يتعلق بلجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 61 ) لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/إعلام-الحكومة-الكويتية-لن-تحضر-جلسة-مجلس-الأمة-المقبلة-1054377323.html
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أخبار الكويت اليوم, مجلس الأمة الكويتي, قوانين

نواب كويتيون يطالبون بجلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة قانون "التكويت"

13:16 GMT 09.01.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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تقدم نواب كويتيون بطلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة الكويتي لمناقشة تقارير لمجموعة قوانين مدرجة على جدول الأعمال، منها اقتراحات بشأن "تكويت" الوظائف العامة.
وحسب البيان الذي نشرته القبس الكويتية، فإن النواب الذين تقدموا بالطلب هم خالد المونس ومرزوق الخليفة ومحمد المطير والصيفي الصيفي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي ومهند الساير وحسن جوهر وثامر السويط وشعيب المويزري.
الشيخ نواف الأحمد في مجلس الأمة الكويتي، الكويت 30 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
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وأوضح البيان أن التقارير المطلوب إقرارها هي اقتراحات بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، واقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة نفسها، والاثنان يندرجان تحت التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية.
ومنها كذلك اقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، واقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، واقتراحات بقانون يهدف إلى تعويض الموظف في حال ما كانت المصلحة العامة تقضي عدم السماح له بالإجازة الدورية وذلك بمنحه بدلا نقديا عنها أو ارجائها إلى سنة أخرى.
وأشار البيان إلى أن من تلك القتراحات أيضا ما يتعلق بلجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 61 ) لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع.
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