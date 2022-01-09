تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/وزارة-الحج-زيارة-قبر-النبي-تقتصر-على-الرجال-فقط-1055125149.html
وزارة الحج: زيارة قبر النبي تقتصر على الرجال فقط
وزارة الحج: زيارة قبر النبي تقتصر على الرجال فقط
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن "زيارة قبر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- تقتصر على الرجال فقط". 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T10:31+0000
2022-01-09T10:31+0000
وزارة الحج والعمرة السعودية
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104123/55/1041235544_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_daee0d2610f438c53c9ed8db6a06ff6a.jpg
ونقلت صحيفة "عكاظ"، اليوم الأحد، عن الوزارة أنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة القبر عن طريق تطبيق "اعتمرنا".وأوضحت أنه بإمكان النساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.وعن تصاريح زيارة الروضة الشريفة، قالت الوزارة إنه يجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يوما.وبينت وزارة الحج والعمرة أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، وأن مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة القبر فتتم من خلال تطبيق "اعتمرنا" باستمرار للحجز حسب المتاح.وأكدت أنه يشترط إصدار تصريح من تطبيق "اعتمرنا"، وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام "أبشر" مع اشتراط ظهور حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220104/السعودية-تصدر-قرارا-جديدا-بشان-الحج-والعمرة-بعد-ارتفاع-إصابات-كورونا-1054937393.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104123/55/1041235544_72:0:1928:1392_1920x0_80_0_0_77c1ac6f989350cd24bca522577c426c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزارة الحج والعمرة السعودية, السعودية

وزارة الحج: زيارة قبر النبي تقتصر على الرجال فقط

10:31 GMT 09.01.2022
© AP Photo / STRالمسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية
المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن "زيارة قبر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- تقتصر على الرجال فقط".
ونقلت صحيفة "عكاظ"، اليوم الأحد، عن الوزارة أنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة القبر عن طريق تطبيق "اعتمرنا".
عمال النظافة يرتدون أقنعة واقية للوجه بعد تفشي فيروس كورونا ويمسحون الأرض عند الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن الحج والعمرة بعد ارتفاع إصابات كورونا
4 يناير, 15:22 GMT
وأوضحت أنه بإمكان النساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.
وعن تصاريح زيارة الروضة الشريفة، قالت الوزارة إنه يجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يوما.
وبينت وزارة الحج والعمرة أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، وأن مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة القبر فتتم من خلال تطبيق "اعتمرنا" باستمرار للحجز حسب المتاح.
وأكدت أنه يشترط إصدار تصريح من تطبيق "اعتمرنا"، وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام "أبشر" مع اشتراط ظهور حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:57 GMTنجلاء بدر أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بمتحور "أوميكرون"‏
10:54 GMTأصيب في إحدى معارك الموصل… قائد جديد لعمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
10:52 GMTقطر... القوات الخاصة تحتفل بتخريج دورتي الصاعقة والقفز المظلي
10:50 GMTخامنئي: لن نستسلم أبدا أمام غطرسة الأعداء
10:48 GMTهزات أرضية قوية تضرب مناطق في الصين
10:45 GMTزاخاروفا: تدمير مكتب قناة "مير" في ألما آتا عمل مخطط ومدروس
10:40 GMTكندا تحظر رسميا "ممارسة بغيضة وضارة" لمجتمع المثليين
10:36 GMTالانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل
10:35 GMTفيديو محزن... تعرض لاعب لأزمة قلبية أثناء مباراة بالدوري القطري
10:31 GMTوزارة الحج: زيارة قبر النبي تقتصر على الرجال فقط
10:31 GMTإعلام نقلا عن "تقرير سري لمجلس الأمن": إيران هربت أسلحة إلى "الحوثيين" في اليمن
10:22 GMTحركة المرور التجاري في المحيط المتجمد الشمالي تحقق زيادة بنسبة 59% سنويا
10:21 GMTنائب لبناني: من حقنا استخدام كل أساليب الدفاع ضد العدو الإسرائيلي
10:19 GMTجائزة الإبداع الرياضي تذهب للرباع السوري معن أسعد
10:17 GMTمسبار "ناسا" الجوال يتوقف عن جمع صخور من المريخ بسبب تحطم جزئي
10:10 GMTريابكوف: روسيا تتوجه إلى جنيف ليس للطلب وإنما بمهمة واضحة يجب تنفيذها بناء على شروط موسكو
10:07 GMTالأرصاد المصرية تحذر من رياح وسيول وغطاء سحابي
10:06 GMTإيران تنفي تسليم سفارة أفغانستان في طهران لـ"‎طالبان"
10:01 GMTلبنان يفتح باب الترشح للانتخابات النيابية بدءا من غد الاثنين وحتى منتصف مارس
09:58 GMTاستعادة رضيع أفغاني ضاع من أسرته في فوضى الإجلاء