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وزارة الصحة الكازاخستانية تعلن مقتل 164 شخصا في أعمال الشغب
وزارة الصحة الكازاخستانية تعلن مقتل 164 شخصا في أعمال الشغب
ذكرت مصادر في وزارة الصحة الكازاخستانية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن أكثر من 160 شخصًا لقوا مصرعهم في أعمال الشغب الأخيرة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T11:51+0000
2022-01-09T11:51+0000
العالم
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وذكرت الوزارة: "خلال أعمال الشغب قتل 164 شخصا في كازاخستان في الأيام الماضية، وتم تسجيل معظم الضحايا في ألما آتا 103".وقالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.وكانت وزارة الداخلية الكازاخستانية أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل يناير/كانون الثاني الجاري.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
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العالم

وزارة الصحة الكازاخستانية تعلن مقتل 164 شخصا في أعمال الشغب

11:51 GMT 09.01.2022
© Sputnikاشتعال النيران في الفرع الإقليمي لحزب "نور أوتان" الحاكم في ألما آتا
اشتعال النيران في الفرع الإقليمي لحزب نور أوتان الحاكم في ألما آتا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik
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ذكرت مصادر في وزارة الصحة الكازاخستانية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن أكثر من 160 شخصًا لقوا مصرعهم في أعمال الشغب الأخيرة.
وذكرت الوزارة: "خلال أعمال الشغب قتل 164 شخصا في كازاخستان في الأيام الماضية، وتم تسجيل معظم الضحايا في ألما آتا 103".
وقالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان".
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
المتظاهرون يحاصرون سيارة شرطة خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز في كازاخستان، يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
متطرفون يقتحمون مستشفى في ألما آتا ويطلقون النار على وحدة العناية المركزة
أمس, 15:44 GMT
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
وكانت وزارة الداخلية الكازاخستانية أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل يناير/كانون الثاني الجاري.
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
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