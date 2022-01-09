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وزيرة الدفاع الألمانية تزور العراق
وزيرة الدفاع الألمانية تزور العراق
تقوم وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، بزيارة إلى دولة العراق تلتقي خلالها نظيرها العراقي جمعة عناد. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T11:52+0000
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ذكرت ذلك شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".ونشرت الشبكة صورا ترصد جانبا من لقاء وزير الدفاع العراقي مع نظيرته الألمانية لامبرخت، في بغداد، حيث تم بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.ويحتل الجيش الألماني المرتبة رقم 15 بين أقوى 140 جيشا في العالم وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.أما الجيش العراقي فيحتل المرتبة رقم 57 عالميا ويخوض حربا واسعة ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بدعم دولي.
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وزيرة الدفاع الألمانية تزور العراق

11:52 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / PETRAS MALUKASوزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت
وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / PETRAS MALUKAS
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تقوم وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، بزيارة إلى دولة العراق تلتقي خلالها نظيرها العراقي جمعة عناد.
ذكرت ذلك شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".
ونشرت الشبكة صورا ترصد جانبا من لقاء وزير الدفاع العراقي مع نظيرته الألمانية لامبرخت، في بغداد، حيث تم بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.
ويحتل الجيش الألماني المرتبة رقم 15 بين أقوى 140 جيشا في العالم وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.
أما الجيش العراقي فيحتل المرتبة رقم 57 عالميا ويخوض حربا واسعة ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بدعم دولي.
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