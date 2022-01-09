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https://arabic.sputniknews.com/20220109/وزيرة-الدفاع-الألمانية-تزور-العراق-1055128128.html
وزيرة الدفاع الألمانية تزور العراق
وزيرة الدفاع الألمانية تزور العراق
تقوم وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، بزيارة إلى دولة العراق تلتقي خلالها نظيرها العراقي جمعة عناد. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T11:52+0000
2022-01-09T11:52+0000
2022-01-09T11:52+0000
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ذكرت ذلك شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".ونشرت الشبكة صورا ترصد جانبا من لقاء وزير الدفاع العراقي مع نظيرته الألمانية لامبرخت، في بغداد، حيث تم بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.ويحتل الجيش الألماني المرتبة رقم 15 بين أقوى 140 جيشا في العالم وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.أما الجيش العراقي فيحتل المرتبة رقم 57 عالميا ويخوض حربا واسعة ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بدعم دولي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن
وزيرة الدفاع الألمانية تزور العراق
تقوم وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، بزيارة إلى دولة العراق تلتقي خلالها نظيرها العراقي جمعة عناد.
ذكرت ذلك شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".
ونشرت الشبكة صورا ترصد جانبا من لقاء وزير الدفاع العراقي مع
نظيرته الألمانية
لامبرخت، في بغداد، حيث تم بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.
ويحتل
الجيش الألماني
المرتبة رقم 15 بين أقوى 140 جيشا في العالم وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.
أما
الجيش العراقي
فيحتل المرتبة رقم 57 عالميا ويخوض حربا واسعة ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بدعم دولي.