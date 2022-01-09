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https://arabic.sputniknews.com/20220109/وزير-الدفاع-التركي-يتوعد-حزب-العمال-الكردستاني-بـ-حساب-عسير-1055130523.html
وزير الدفاع التركي يتوعد حزب العمال الكردستاني بـ "حساب عسير"
وزير الدفاع التركي يتوعد حزب العمال الكردستاني بـ "حساب عسير"
توعد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مسلحي تنظيم حزب العمال الكرستاني "بي كا كا"، بحساب عسير بعد مقتل 3 جنود أتراك على الشريط الحدودي مع سوريا. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T12:32+0000
2022-01-09T12:32+0000
2022-01-09T12:32+0000
تركيا
حزب العمال الكردستاني
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جاء هذا في كلمة أدلى بها وزير الدفاع بمناسبة إحياء الذكرى 107 لمعركة "صاري قاميش" التي قتل فيها عشرات آلاف الجنود العثمانيين من شدة البرد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن العمليات العقابية مستمرة، مؤكدا أنه سيصل "للإرهابيين والخونة" أينما كانوا، "دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدا".وأوضح أن الجيش التركي استهدف مباشرة مواقع لمسلحي التنظيم وتمكن من تحييد 12 مسلحا، بعد مقتل ثلاثة من جنوده.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، مقتل ثلاثة من جنودها إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الجيش-التركي-والفصائل-الموالية-له-يقصفون-قرى-في-ريف-الحسكة-1054833037.html
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تركيا, حزب العمال الكردستاني
وزير الدفاع التركي يتوعد حزب العمال الكردستاني بـ "حساب عسير"
توعد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مسلحي تنظيم حزب العمال الكرستاني "بي كا كا"، بحساب عسير بعد مقتل 3 جنود أتراك على الشريط الحدودي مع سوريا.
جاء هذا في كلمة أدلى بها وزير الدفاع بمناسبة إحياء الذكرى 107 لمعركة "صاري قاميش" التي قتل فيها عشرات آلاف الجنود العثمانيين من شدة البرد، بحسب
وكالة "الأناضول"
.
وقال الوزير التركي إن العمليات العقابية مستمرة، مؤكدا أنه سيصل "للإرهابيين والخونة" أينما كانوا، "دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدا".
وأوضح أن
الجيش التركي
استهدف مباشرة مواقع لمسلحي التنظيم وتمكن من تحييد 12 مسلحا، بعد مقتل ثلاثة من جنوده.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، مقتل ثلاثة من جنودها إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا.