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وزير الصحة اللبناني: الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية
وزير الصحة اللبناني: الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية
أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أنه لا نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T12:18+0000
2022-01-09T12:18+0000
أدوية سرطان
الدعم
لبنان
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، أكد الأبيض أن وزارة الصحة اللبنانية قامت بعدد من الخطوات لتامين أدوية امراض السرطان والأجوية المستعصية.وقال: "قمنا ونقوم بخطوات عدّة لتأمين الدواء، وبخاصّة ​الأدوية​ ​السرطانية وأدوية الأمراض المزمنة بأسعار مقبولة أو بالمجّان"، لافتا إلى أن "هناك عدّة خطوات سنعلنها لضبط التفلّت ببعض ​المستشفيات الخاصة​ لجهة استغلال حاجة المريض".وعن إمكانية رفع الدعم عن تلك الأدوية قال وزير الصحة اللبنانية: "لا نيّة لرفع الدّعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية".ولفت إلى وجود "وعود من الحكومة ومن ​مصرف لبنان​، بأنّ الأموال اللّازمة لهذا الموضوع ستبقى مؤمّنة".وقال: "لاحظنا أنّ شركات الأدوية لا تسلّم مركز الكرنتينا الكميّات اللّازمة"، مشددا على أنّ "هذا الأمر تمّت معالجته".وأشار إلى أنه و"ابتداءً من الأسبوع المقبل، كلّ شحنة من أدوية السرطان أو الأمراض المستعصية تدخل لبنان، سيتمّ تسليم مركز الكرنتينا حاجته منها، قبل غيره".
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أدوية سرطان, الدعم, لبنان

وزير الصحة اللبناني: الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية

12:18 GMT 09.01.2022
© Sputnik . Jullanar Al-aliدواء السوريين يدخل العناية المركزة
دواء السوريين يدخل العناية المركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik . Jullanar Al-ali
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أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أنه لا نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، أكد الأبيض أن وزارة الصحة اللبنانية قامت بعدد من الخطوات لتامين أدوية امراض السرطان والأجوية المستعصية.
صيدلانية تزيل علب أدوية فيتامين Uvesterol D من رف في صيدلية في بوردو، جنوب غرب فرنسا، 4 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
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وقال: "قمنا ونقوم بخطوات عدّة لتأمين الدواء، وبخاصّة ​الأدوية​ ​السرطانية وأدوية الأمراض المزمنة بأسعار مقبولة أو بالمجّان"، لافتا إلى أن "هناك عدّة خطوات سنعلنها لضبط التفلّت ببعض ​المستشفيات الخاصة​ لجهة استغلال حاجة المريض".
وعن إمكانية رفع الدعم عن تلك الأدوية قال وزير الصحة اللبنانية: "لا نيّة لرفع الدّعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية".
ولفت إلى وجود "وعود من الحكومة ومن ​مصرف لبنان​، بأنّ الأموال اللّازمة لهذا الموضوع ستبقى مؤمّنة".
وقال: "لاحظنا أنّ شركات الأدوية لا تسلّم مركز الكرنتينا الكميّات اللّازمة"، مشددا على أنّ "هذا الأمر تمّت معالجته".
وأشار إلى أنه و"ابتداءً من الأسبوع المقبل، كلّ شحنة من أدوية السرطان أو الأمراض المستعصية تدخل لبنان، سيتمّ تسليم مركز الكرنتينا حاجته منها، قبل غيره".
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