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https://arabic.sputniknews.com/20220109/وزير-الصناعة-المغربي-يزف-بشرى-للمصريين-بخصوص-أسعار-السيارات-1055144961.html
وزير الصناعة المغربي يزف بشرى للمصريين بخصوص أسعار السيارات
وزير الصناعة المغربي يزف بشرى للمصريين بخصوص أسعار السيارات
أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أن اتفاقا تم الوصول إليه مع الجانب المصري، لدخول سيارات رينو إلى السوق المصرية من دون أية رسوم جمركية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T17:04+0000
2022-01-09T17:04+0000
اتفاقية أغادير
أخبار المغرب اليوم
مصر
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وحسب ما نقلته جريدة هسبريس المغربية، فإن مزور أكد أن الاتفاق مع الجانب المصري انتهى إلى إعفاء سيارات رينو المنتجة بالمغرب من أية رسوم جمركية، طبقا لاتفاقية أغادير.تأكيدات الوزير المغربي جاءت أثناء إجابته عن سؤال لـ "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.ولفت وزير الصناعة والتجارة المغربي إلى أن المفاوضات مع مصر تضمنت موافقتها على "اعتماد المعهد المغربي للتقييس، كجهة حكومية معتمدة من طرف السلطات المغربية، لمنح شهادة تثبت أن المصانع والشركات المغربية مطبق بها نظام للرقابة على الجودة".وعن طبيعة الاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، كشف مزور أنها زادت من 77.5 مليارات درهم بين عامي 1991 و2000 إلى 249 مليار بين عامي 2001 و2010، ثم 351.5 مليارات درهم ما بين 2011 و2020.ولفت إلى أن مثل تلك الاتفاقيات أسهمت في رفع الصادرات مؤكدا أنها "بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة معدل نمو سنوي يناهز 16% مع الولايات المتحدة الأمريكية، و13% في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و16%، في إطار اتفاقية أغادير، و12% مع دولة الإمارات العربية المتحدة، و30% مع تركيا، و6% مع الاتحاد الأوروبي"، حسبما أكد.
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اتفاقية أغادير, أخبار المغرب اليوم, مصر

وزير الصناعة المغربي يزف بشرى للمصريين بخصوص أسعار السيارات

17:04 GMT 09.01.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الذهاب إلى بنك الصورسيارة موديل "رينو كادجار" (RENAULT KADJAR) في معرض السيارات الدولي "مونديال دو لوتوموبيل" في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
سيارة موديل رينو كادجار (RENAULT KADJAR) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
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أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أن اتفاقا تم الوصول إليه مع الجانب المصري، لدخول سيارات رينو إلى السوق المصرية من دون أية رسوم جمركية.
وحسب ما نقلته جريدة هسبريس المغربية، فإن مزور أكد أن الاتفاق مع الجانب المصري انتهى إلى إعفاء سيارات رينو المنتجة بالمغرب من أية رسوم جمركية، طبقا لاتفاقية أغادير.
العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2016
اتفاقية "أغادير"... العرب لا يحسنون الاستفادة من الفرص المتاحة
24 فبراير 2016, 14:16 GMT
تأكيدات الوزير المغربي جاءت أثناء إجابته عن سؤال لـ "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
ولفت وزير الصناعة والتجارة المغربي إلى أن المفاوضات مع مصر تضمنت موافقتها على "اعتماد المعهد المغربي للتقييس، كجهة حكومية معتمدة من طرف السلطات المغربية، لمنح شهادة تثبت أن المصانع والشركات المغربية مطبق بها نظام للرقابة على الجودة".
وعن طبيعة الاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، كشف مزور أنها زادت من 77.5 مليارات درهم بين عامي 1991 و2000 إلى 249 مليار بين عامي 2001 و2010، ثم 351.5 مليارات درهم ما بين 2011 و2020.
ولفت إلى أن مثل تلك الاتفاقيات أسهمت في رفع الصادرات مؤكدا أنها "بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة معدل نمو سنوي يناهز 16% مع الولايات المتحدة الأمريكية، و13% في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و16%، في إطار اتفاقية أغادير، و12% مع دولة الإمارات العربية المتحدة، و30% مع تركيا، و6% مع الاتحاد الأوروبي"، حسبما أكد.
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