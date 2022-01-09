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https://arabic.sputniknews.com/20220109/وفاة-الإعلامي-المصري-وائل-الإبراشي-1055148512.html
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
توفي الإعلامي وائل الإبراشي، مساء اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T18:16+0000
2022-01-09T18:16+0000
2022-01-09T18:31+0000
أخبار مصر الآن
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وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الإعلامي وائل الإبراشي، توفي منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا".وغاب الإعلامي وائل الإبراشي، عن الساحة الإعلامية، منذ ما يقرب من عام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظل تحت ملاحظة الأطباء.وعانى الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بالوباء القاتل، أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض، حتى توفي اليوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا 18:16 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 18:31 GMT 09.01.2022)
توفي الإعلامي وائل الإبراشي، مساء اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الإعلامي وائل الإبراشي، توفي منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا".
وغاب الإعلامي وائل الإبراشي، عن الساحة الإعلامية، منذ ما يقرب من عام، بعد
إصابته بفيروس كورونا المستجد
، وظل تحت ملاحظة الأطباء.
وعانى الإبراشي من
تليُّف في الرئة
إثر إصابته بالوباء القاتل، أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض، حتى توفي اليوم.