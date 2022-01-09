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https://arabic.sputniknews.com/20220109/وكالات-إغاثة-تعلق-أعمالها-في-إقليم-تيغراي-بعد-هجوم-جوي-مميت-1055148632.html
وكالات إغاثة تعلق أعمالها في إقليم تيغراي بعد "هجوم جوي مميت"
وكالات إغاثة تعلق أعمالها في إقليم تيغراي بعد "هجوم جوي مميت"
قالت الأمم المتحدة إن وكالات إغاثة علقت عملها في شمال غربي تيغراي الإثيوبية بعد غارة جوية مميتة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T18:22+0000
2022-01-09T18:22+0000
2022-01-09T18:22+0000
أخبار إثيوبيا
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وحسب "أ ف ب"، فقد وقعت الغارة الجوية على مخيم للنازحين، كما أعلنت طوارئ الأمم المتحدة اليوم الأحد. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الهجوم وقع منتصف ليل الجمعة، في مدينة "ديبيتي" شمال غربي إقليم تيغراي الإثيوبي.وتسبب الهجوم في سقوط قتلى بين المدنيين حسب معلومات أولية حوله.وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن شركاء المساعدات الإنسانية علقوا أعمالهم بسبب التهديدات الدائمة من قبل طائرات الدرون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا
وكالات إغاثة تعلق أعمالها في إقليم تيغراي بعد "هجوم جوي مميت"
قالت الأمم المتحدة إن وكالات إغاثة علقت عملها في شمال غربي تيغراي الإثيوبية بعد غارة جوية مميتة.
وحسب "أ ف ب"، فقد وقعت الغارة الجوية على مخيم للنازحين، كما أعلنت طوارئ الأمم المتحدة اليوم الأحد.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الهجوم وقع منتصف ليل الجمعة، في مدينة "ديبيتي" شمال غربي إقليم
تيغراي
الإثيوبي.
وتسبب الهجوم في سقوط قتلى بين المدنيين حسب معلومات أولية حوله.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن شركاء المساعدات الإنسانية علقوا أعمالهم بسبب التهديدات الدائمة من قبل طائرات الدرون.