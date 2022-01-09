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ولايات هندية تفرض قيودا جديدة بسبب تزايد إصابات كورونا
ولايات هندية تفرض قيودا جديدة بسبب تزايد إصابات كورونا
فرضت ولايات هندية قيودا جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بعد أن سجلت البلاد 159632 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأحد، في الوقت الذي استمر فيه تزايد الإصابات... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T09:03+0000
2022-01-09T09:03+0000
الهند
فيروس كورونا
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وأعلنت ولاية مهاراشترا، وهي أغنى ولاية هندية، أنها سوف تغلق المسابح والصالات الرياضية اعتبارا من يوم غد الاثنين في حين أغلقت المدارس والجامعات حتى 15 فبراير/ شباط بعد أن قفزت الإصابات اليومية في الولاية إلى أكثر من 41 ألف إصابة، بحسب "رويترز".وذكرت حكومة الولاية أنها ستسمح للمطعمين فقط بدخول مقار العمل الخاصة كما خفضت القوة العاملة فيها 50 في المئة.وفي ولاية جوجارات المجاورة، زادت السلطات ساعات حظر التجول الليلي وألغت عطلات العاملين في مجال الرعاية الصحية.وقالت مصادر في الحكومة الهندية إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سوف يترأس اجتماعا في وقت لاحق اليوم لبحث وضع فيروس كورونا في البلاد.يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الصحة الهندية أيضا 327 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 483790، بينما بلغ إجمالي الإصابات 35.52 مليون حالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/بيان-رسمي-من-الشرطة-الهندية-بشأن-مزاد-لبيع-نساء-مسلمات-1054980089.html
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الهند, فيروس كورونا

ولايات هندية تفرض قيودا جديدة بسبب تزايد إصابات كورونا

09:03 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / NOAH SEELAMطبيب يفحص مريضا تعافى من فيروس "كورونا" المستجد وأصيب الآن بالفطر الأسود في جناح بمستشفى حكومي في حيدر أباد، الهند، 21 مايو/ أيار 2021.
طبيب يفحص مريضا تعافى من فيروس كورونا المستجد وأصيب الآن بالفطر الأسود في جناح بمستشفى حكومي في حيدر أباد، الهند، 21 مايو/ أيار 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / NOAH SEELAM
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فرضت ولايات هندية قيودا جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بعد أن سجلت البلاد 159632 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأحد، في الوقت الذي استمر فيه تزايد الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على نحو سريع.
وأعلنت ولاية مهاراشترا، وهي أغنى ولاية هندية، أنها سوف تغلق المسابح والصالات الرياضية اعتبارا من يوم غد الاثنين في حين أغلقت المدارس والجامعات حتى 15 فبراير/ شباط بعد أن قفزت الإصابات اليومية في الولاية إلى أكثر من 41 ألف إصابة، بحسب "رويترز".
الشرطة الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
بيان رسمي من الشرطة الهندية بشأن "مزاد" لبيع نساء مسلمات
5 يناير, 16:25 GMT
وذكرت حكومة الولاية أنها ستسمح للمطعمين فقط بدخول مقار العمل الخاصة كما خفضت القوة العاملة فيها 50 في المئة.
وفي ولاية جوجارات المجاورة، زادت السلطات ساعات حظر التجول الليلي وألغت عطلات العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وقالت مصادر في الحكومة الهندية إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سوف يترأس اجتماعا في وقت لاحق اليوم لبحث وضع فيروس كورونا في البلاد.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الصحة الهندية أيضا 327 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 483790، بينما بلغ إجمالي الإصابات 35.52 مليون حالة.
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