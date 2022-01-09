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ولي عهد البحرين يجتمع مع أول سفير لإسرائيل في بلاده
ولي عهد البحرين يجتمع مع أول سفير لإسرائيل في بلاده
التقى ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي لدى بلاده، إيتان نائيه، بقصر الرفاع بالعاصمة المنامة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T12:35+0000
2022-01-09T12:35+0000
إسرائيل
البحرين
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وحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بنا، فقد جاء لقاء ولي عهد البحرين بالسفير الإسرائيلي بمناسبة تعيينه، حيث هنأه ولي العهد بمنصبه الجديد.وقالت الوكالة إن ولي العهد تمنى له "التوفيق في أداء مهامه بما يصب في مواصلة تعزيز التعاون المشترك وينعكس على ترسيخ أسس السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم".ووفقا للوكالة الرسمية فقد استعرض ولي العهد مع السفير الإسرائيلي عددا من "القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وناقشا "مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".وكانت البحرين قد عينت خالد يوسف الجلاهمة سفيرا لها لدى تل أبيب، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.يشار إلى أن إسرائيل والبحرين كانتا قد أعلنتا في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام قبل الماضي 2020، تبادل فتح سفارتيهما، بعد شهرين من توقيع اتفاقيات التطبيع (الاتفاقيات الإبراهيمية) في سبتمبر/ أيلول 2020، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/سفير-إسرائيل-لدى-البحرين-نستورد-الألومنيوم-من-المملكة-ونتعاون-في-تقنيات-المياه-1055128773.html
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إسرائيل, البحرين

ولي عهد البحرين يجتمع مع أول سفير لإسرائيل في بلاده

12:35 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUDولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
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التقى ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي لدى بلاده، إيتان نائيه، بقصر الرفاع بالعاصمة المنامة.
وحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بنا، فقد جاء لقاء ولي عهد البحرين بالسفير الإسرائيلي بمناسبة تعيينه، حيث هنأه ولي العهد بمنصبه الجديد.
الوفد الإسرائيلي في المنامة، توقيع اتفاقية بين إسرائيل و البحرين، 18 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
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12:00 GMT
وقالت الوكالة إن ولي العهد تمنى له "التوفيق في أداء مهامه بما يصب في مواصلة تعزيز التعاون المشترك وينعكس على ترسيخ أسس السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم".
ووفقا للوكالة الرسمية فقد استعرض ولي العهد مع السفير الإسرائيلي عددا من "القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وناقشا "مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
وكانت البحرين قد عينت خالد يوسف الجلاهمة سفيرا لها لدى تل أبيب، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
يشار إلى أن إسرائيل والبحرين كانتا قد أعلنتا في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام قبل الماضي 2020، تبادل فتح سفارتيهما، بعد شهرين من توقيع اتفاقيات التطبيع (الاتفاقيات الإبراهيمية) في سبتمبر/ أيلول 2020، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
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