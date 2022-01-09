https://arabic.sputniknews.com/20220109/ولي-عهد-البحرين-يجتمع-مع-أول-سفير-لإسرائيل-في-بلاده-1055130628.html

ولي عهد البحرين يجتمع مع أول سفير لإسرائيل في بلاده

ولي عهد البحرين يجتمع مع أول سفير لإسرائيل في بلاده

التقى ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي لدى بلاده، إيتان نائيه، بقصر الرفاع بالعاصمة المنامة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T12:35+0000

2022-01-09T12:35+0000

2022-01-09T12:35+0000

إسرائيل

البحرين

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وحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بنا، فقد جاء لقاء ولي عهد البحرين بالسفير الإسرائيلي بمناسبة تعيينه، حيث هنأه ولي العهد بمنصبه الجديد.وقالت الوكالة إن ولي العهد تمنى له "التوفيق في أداء مهامه بما يصب في مواصلة تعزيز التعاون المشترك وينعكس على ترسيخ أسس السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم".ووفقا للوكالة الرسمية فقد استعرض ولي العهد مع السفير الإسرائيلي عددا من "القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وناقشا "مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".وكانت البحرين قد عينت خالد يوسف الجلاهمة سفيرا لها لدى تل أبيب، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.يشار إلى أن إسرائيل والبحرين كانتا قد أعلنتا في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام قبل الماضي 2020، تبادل فتح سفارتيهما، بعد شهرين من توقيع اتفاقيات التطبيع (الاتفاقيات الإبراهيمية) في سبتمبر/ أيلول 2020، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

https://arabic.sputniknews.com/20220109/سفير-إسرائيل-لدى-البحرين-نستورد-الألومنيوم-من-المملكة-ونتعاون-في-تقنيات-المياه-1055128773.html

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إسرائيل, البحرين