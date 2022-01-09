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البرلمان العراقي المنتخب حديثا يبدأ أولى جلساته
البرلمان العراقي المنتخب حديثا يبدأ أولى جلساته
بدأ البرلمان العراقي المنتخب حديثا أولى جلساته، اليوم الأحد، مما يمهد الطريق أمام النواب لتشكيل حكومة جديدة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T13:23+0000
2022-01-09T13:23+0000
العالم العربي
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المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسا له ونائبين خلال جلسته الأولى. وسينتخب المشرعون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة، وفقا لـ "رويترز".وكان الرئيس العراقي، دعا مجلس النواب الجديد إلى عقد جلسته الأولى في التاسع من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، معربا عن أمله في "تلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين".وجدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الشهر الماضي، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مؤخرا على نتائج انتخابات مجلس النواب التي أعلنت عنها المفوضية العليا، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي ( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".
https://arabic.sputniknews.com/20211230/الرئيس-العراقي-يدعو-البرلمان-الجديد-للانعقاد-في-9-يناير-المقبل-تمهيدا-لتشكيل-الحكومة-1054758775.html
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العالم العربي, العراق

البرلمان العراقي المنتخب حديثا يبدأ أولى جلساته

13:23 GMT 09.01.2022
© REUTERS / STRINGERالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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بدأ البرلمان العراقي المنتخب حديثا أولى جلساته، اليوم الأحد، مما يمهد الطريق أمام النواب لتشكيل حكومة جديدة.
المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسا له ونائبين خلال جلسته الأولى. وسينتخب المشرعون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة، وفقا لـ "رويترز".
وكان الرئيس العراقي، دعا مجلس النواب الجديد إلى عقد جلسته الأولى في التاسع من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، معربا عن أمله في "تلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين".
وجدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الشهر الماضي، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".
وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مؤخرا على نتائج انتخابات مجلس النواب التي أعلنت عنها المفوضية العليا، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي ( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".
رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد في 9 يناير المقبل تمهيدا لتشكيل الحكومة
30 ديسمبر 2021, 10:15 GMT
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