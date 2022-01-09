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https://arabic.sputniknews.com/20220109/3-تغييرات-مهمة-يجب-على-كل-مستخدمي-واتسآب-القيام-بها-في-2022-1055130800.html
‏3 تغييرات مهمة يجب على كل مستخدمي "واتسآب" القيام بها في 2022‏
‏3 تغييرات مهمة يجب على كل مستخدمي "واتسآب" القيام بها في 2022‏
ينصح خبراء التكنولوجيا كافة مستخدمي تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" بإجراء 3 تغييرات رئيسية ‏في قائمة "الإعدادات" مع بداية عام 2022، والتي تتعلق بتعزيز... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T12:38+0000
2022-01-09T12:38+0000
مجتمع
منوعات
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قفل "واتسآب"يعد قفل "واتسآب" بشكل منفصل في هاتف "آيفون" أمرا مهم للغاية، وذلك لأنه يمنع الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك من الاطلاع على الرسائل الخاصة بك.ولتفعيل هذه الخطوة: يجب الذهاب إلى إعدادات "واتسآب"، ثم انقر فوق "الحساب"، واختيار "الخصوصية".ومن "الخصوصية"، يمكن تشغيل "قفل الشاشة" باستخدام خاصيتي بصمة الإصبع أو الوجه، كما أنه سيكون لديك خيار تحديد فترة زمنية عندما تكون إحدى الخاصيتين مطلوبة مرة أخرى.وبعد تنشيط هذه الميزة، كلما ذهبت لفتح تطبيق "واتسآب"، سيطلب منك بصمة إصبعك أو صورة وجهك للتحقق من أنك تقرأ محادثاتك الخاصة فعلا.نصوص الحذف الذاتي لـ"واتسآب"يحتوي "واتسآب" على ميزة تم إضافتها مؤخرا، والتي ستقوم تلقائيا بالتدمير الذاتي للنصوص الجديدة بعد يوم واحد.ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز خصوصيتك، عن طريق تدمير رسائل "واتسآب" القديمة.ويمكنك ضبط خاصية "الرسائل المختفية" ليتم تشغيلها تلقائيا لجميع الدردشات الجديدة، دون التأثير على المحادثات الحالية.وتمت إضافة مدتين جديدتين للرسائل المختفية، هي 24 ساعة و90 يوما، لذا يمكنك الآن الاختيار من بين 4 خيارات في المجموع، هي 24 ساعة، و7 أيام، و90 يوما، أو إيقاف الميزة نهائيا.من أجل تفعيل هذه الميزة: الانتقال إلى الإعدادات، ثم النقر على الحساب، واختيار "الخصوصية"، ثم قم بتشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي.وتم طرح هذه الميزة قبل بضعة أسابيع فقط، لذا تأكد من تحديث "واتسآب" إلى أحدث إصدار.لكن ضع في اعتبارك أن هذه الميزة ليست مثالية، إذ لا يزال في إمكان شخص ما تصوير رسائلك أو نسخها للاحتفاظ بسجل لها، لذلك إذا كنت ترغب حقا في الاحتفاظ بشيء ما بعيدا عن الإنترنت، ففكر في عدم نشره، إلا إذا كنت تراسل شخصا هو موضع ثقة تامة.التحقق من الحساب في خطوتينآخر تغيير يجب عليك القيام به في تطبيق "واتسآب" مع بداية 2022 هو تشغيل "التحقق بخطوتين"، وهي خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد "الهاكرز" (القراصنة) عن حسابك.ولتشغيل ميزة "التحقق على خطوتين": انتقل إلى الإعدادات، ثم النقر على الحساب، وقم بتبديل إعداد "التحقق بخطوتين" إلى قيد تشغيل.
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مجتمع, منوعات

‏3 تغييرات مهمة يجب على كل مستخدمي "واتسآب" القيام بها في 2022‏

12:38 GMT 09.01.2022
© Photo / Sam Azgor WhatsApp واتساب
 WhatsApp واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
WhatsApp واتساب
© Photo / Sam Azgor
تابعنا عبر
ينصح خبراء التكنولوجيا كافة مستخدمي تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" بإجراء 3 تغييرات رئيسية ‏في قائمة "الإعدادات" مع بداية عام 2022، والتي تتعلق بتعزيز الخصوصية.‏
قفل "واتسآب"
يعد قفل "واتسآب" بشكل منفصل في هاتف "آيفون" أمرا مهم للغاية، وذلك لأنه يمنع الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك من الاطلاع على الرسائل الخاصة بك.
ولتفعيل هذه الخطوة: يجب الذهاب إلى إعدادات "واتسآب"، ثم انقر فوق "الحساب"، واختيار "الخصوصية".
ومن "الخصوصية"، يمكن تشغيل "قفل الشاشة" باستخدام خاصيتي بصمة الإصبع أو الوجه، كما أنه سيكون لديك خيار تحديد فترة زمنية عندما تكون إحدى الخاصيتين مطلوبة مرة أخرى.
وبعد تنشيط هذه الميزة، كلما ذهبت لفتح تطبيق "واتسآب"، سيطلب منك بصمة إصبعك أو صورة وجهك للتحقق من أنك تقرأ محادثاتك الخاصة فعلا.
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نصوص الحذف الذاتي لـ"واتسآب"
يحتوي "واتسآب" على ميزة تم إضافتها مؤخرا، والتي ستقوم تلقائيا بالتدمير الذاتي للنصوص الجديدة بعد يوم واحد.
ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز خصوصيتك، عن طريق تدمير رسائل "واتسآب" القديمة.
ويمكنك ضبط خاصية "الرسائل المختفية" ليتم تشغيلها تلقائيا لجميع الدردشات الجديدة، دون التأثير على المحادثات الحالية.
وتمت إضافة مدتين جديدتين للرسائل المختفية، هي 24 ساعة و90 يوما، لذا يمكنك الآن الاختيار من بين 4 خيارات في المجموع، هي 24 ساعة، و7 أيام، و90 يوما، أو إيقاف الميزة نهائيا.
من أجل تفعيل هذه الميزة: الانتقال إلى الإعدادات، ثم النقر على الحساب، واختيار "الخصوصية"، ثم قم بتشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي.
وتم طرح هذه الميزة قبل بضعة أسابيع فقط، لذا تأكد من تحديث "واتسآب" إلى أحدث إصدار.
لكن ضع في اعتبارك أن هذه الميزة ليست مثالية، إذ لا يزال في إمكان شخص ما تصوير رسائلك أو نسخها للاحتفاظ بسجل لها، لذلك إذا كنت ترغب حقا في الاحتفاظ بشيء ما بعيدا عن الإنترنت، ففكر في عدم نشره، إلا إذا كنت تراسل شخصا هو موضع ثقة تامة.
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التحقق من الحساب في خطوتين
آخر تغيير يجب عليك القيام به في تطبيق "واتسآب" مع بداية 2022 هو تشغيل "التحقق بخطوتين"، وهي خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد "الهاكرز" (القراصنة) عن حسابك.
ولتشغيل ميزة "التحقق على خطوتين": انتقل إلى الإعدادات، ثم النقر على الحساب، وقم بتبديل إعداد "التحقق بخطوتين" إلى قيد تشغيل.
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