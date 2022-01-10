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https://arabic.sputniknews.com/20220110/آخر-تطورات-حالة-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-الصحية-بعد-الإصابة-بكورونا-حصل-على-3-جرعات-من-اللقاح-1055182635.html
آخر تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية بعد الإصابة بكورونا... حصل على 3 جرعات من اللقاح
آخر تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية بعد الإصابة بكورونا... حصل على 3 جرعات من اللقاح
كشفت ابنتا الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد ‏إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T15:10+0000
2022-01-10T15:10+0000
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ونشرت مي أبو زهرة، اليوم الاثنين، صورة قديمة تجمعها بوالدها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي أكدت فيها أن "حالته مستقرة".كما ناشدت ابنة الممثل المصري محبيه بالدعاء له بالشفاء والعافية.كما قالت سحر، الابنة الأخرى لعبد الرحمن أبو زهرة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، أن "حالته مستقرة 100 بالمئة".وأعرب الأطباء عن أملهم في استقرار الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة (88 عاما)، وتخطيه أزمة إصابته بـ(كوفيد-19) بسلام، بعد تلقيه 3 جرعات معززة من اللقاح المضاد، وفقا لسحر أبو زهرة.ونقل عبد الرحمن أبو زهرة إلى مستشفى العزل في حي العجوزة، بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس "كورونا"، والذي صرح وقتها أنه يعاني صعوبة في التنفس بسببه.وفي الفترة الماضية، أصيب العديد من الفنانين المصريين بفيروس "كورونا" المستجد، من أبرزهم شيكو، وحنان ترك وأسرتها، وداليا البحيري وزوجها.
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

آخر تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية بعد الإصابة بكورونا... حصل على 3 جرعات من اللقاح

15:10 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / PATRICK BAZالفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة
الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة
© AFP 2021 / PATRICK BAZ
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كشفت ابنتا الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد ‏إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏
ونشرت مي أبو زهرة، اليوم الاثنين، صورة قديمة تجمعها بوالدها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي أكدت فيها أن "حالته مستقرة".
كما ناشدت ابنة الممثل المصري محبيه بالدعاء له بالشفاء والعافية.
كما قالت سحر، الابنة الأخرى لعبد الرحمن أبو زهرة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، أن "حالته مستقرة 100 بالمئة".
وأعرب الأطباء عن أملهم في استقرار الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة (88 عاما)، وتخطيه أزمة إصابته بـ(كوفيد-19) بسلام، بعد تلقيه 3 جرعات معززة من اللقاح المضاد، وفقا لسحر أبو زهرة.
ونقل عبد الرحمن أبو زهرة إلى مستشفى العزل في حي العجوزة، بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس "كورونا"، والذي صرح وقتها أنه يعاني صعوبة في التنفس بسببه.
وفي الفترة الماضية، أصيب العديد من الفنانين المصريين بفيروس "كورونا" المستجد، من أبرزهم شيكو، وحنان ترك وأسرتها، وداليا البحيري وزوجها.
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