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https://arabic.sputniknews.com/20220110/أبرز-الميليشيات-المتورطة-في-شبكات-التهريب-في-ليبيا-1055172331.html
أبرز الميليشيات المتورطة في شبكات التهريب في ليبيا
أبرز الميليشيات المتورطة في شبكات التهريب في ليبيا
في مارس/ آذار 2018 أصدر النائب العام الليبي مذكرات توقيف لأكثر من 200 شخص من بينهم مسؤولون متورطون في شبكات تهريب البشر. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
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تشمل قائمة الاتهامات الموجهة: "الاتجار بالبشر والتعذيب والقتل والاغتصاب" وتضم الشبكات تضم عناصر من القوات الأمنية، ومسؤولين في مخيمات إيواء المهاجرين.
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انفوجرافيك, инфографика

أبرز الميليشيات المتورطة في شبكات التهريب في ليبيا

12:31 GMT 10.01.2022
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في مارس/ آذار 2018 أصدر النائب العام الليبي مذكرات توقيف لأكثر من 200 شخص من بينهم مسؤولون متورطون في شبكات تهريب البشر.
تشمل قائمة الاتهامات الموجهة: "الاتجار بالبشر والتعذيب والقتل والاغتصاب" وتضم الشبكات تضم عناصر من القوات الأمنية، ومسؤولين في مخيمات إيواء المهاجرين.
أبرز الميليشيات المتورطة في شبكات التهريب في ليبيا - سبوتنيك عربي
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