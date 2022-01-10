تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20220110/أبرز-الميليشيات-المتورطة-في-شبكات-التهريب-في-ليبيا-1055172331.html
أبرز الميليشيات المتورطة في شبكات التهريب في ليبيا
أبرز الميليشيات المتورطة في شبكات التهريب في ليبيا
في مارس/ آذار 2018 أصدر النائب العام الليبي مذكرات توقيف لأكثر من 200 شخص من بينهم مسؤولون متورطون في شبكات تهريب البشر. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:31+0000
2022-01-10T12:31+0000
2022-01-10T12:31+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055170007_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_7f2b9937ac48474e7fadb6c22d725598.png
تشمل قائمة الاتهامات الموجهة: "الاتجار بالبشر والتعذيب والقتل والاغتصاب" وتضم الشبكات تضم عناصر من القوات الأمنية، ومسؤولين في مخيمات إيواء المهاجرين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055170007_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_dc6b6c32b1887b1c5753321357fdd989.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أبرز الميليشيات المتورطة في شبكات التهريب في ليبيا
في مارس/ آذار 2018 أصدر النائب العام الليبي مذكرات توقيف لأكثر من 200 شخص من بينهم مسؤولون متورطون في شبكات تهريب البشر.
تشمل قائمة الاتهامات الموجهة: "الاتجار بالبشر والتعذيب والقتل والاغتصاب" وتضم الشبكات تضم عناصر من القوات الأمنية، ومسؤولين في مخيمات إيواء المهاجرين.