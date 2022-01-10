https://arabic.sputniknews.com/20220110/أرملة-وائل-الإبراشي-تكشف-مفاجأة-صادمة-عن-سبب-وفاته-فيديو-1055188635.html

أرملة وائل الإبراشي تكشف مفاجأة صادمة عن سبب وفاته... فيديو

أرملة وائل الإبراشي تكشف مفاجأة صادمة عن سبب وفاته... فيديو

كشفت زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، مفاجأة صادمة عن سبب وفاة زوجها، بعدما أفادت تقارير إعلامية بإصابته بفيروس كورونا. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T17:30+0000

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2022-01-10T17:30+0000

أخبار مصر الآن

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وقالت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، في تصريحات مع صحيفة الوطن المصرية، أن "كورونا بريئة من وفاته"، مؤكدة أن "سبب الوفاة خطأ طبي، وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا".وأكدت أن "السبب الرئيسي كان إصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس"، مشيرة إلى أنه كان لديه نية لمقضاة كل الأطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى.وكشفت وسائل إعلام مصرية، في وقت سابق، عن وصية وائل الإبراشي قبل وفاته وأمنيته الأخيرة، مشيرة إلى دفنه بمقابر مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، مسقط رأسه، بحضور الآلاف من المواطنين.ونقل موقع مصراوي، عن نجله حسين الإبراشي، قوله إن والده وائل الإبراشي "طلب في وصيته قبل وفاته أن يتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية" مشيرا إلى أن والده طلب نقل جثمانه إلى مسجد سيدي سالم أبو الفرج، إلى أن يتم دفنه بجانب والده.وتم الإعلان مساء أمس الأحد، عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.

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أخبار مصر الآن