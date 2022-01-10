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https://arabic.sputniknews.com/20220110/إخلاء-سبيل-ممرضتين-اتهمتهما-منة-شلبي-بإهمال-علاج-والدتها-1055165307.html
إخلاء سبيل ممرضتين اتهمتهما منة شلبي بإهمال علاج والدتها
إخلاء سبيل ممرضتين اتهمتهما منة شلبي بإهمال علاج والدتها
أمرت نيابة الغردقة، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل ممرضتين اتهمتهما الفنانة المصرية، منة شلبي، بالإهمال ‏الطبي في علاج والدتها، الراقصة المعتزلة، زيزي مصطفى.‏ 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T10:12+0000
2022-01-10T10:12+0000
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أصدر القرار رئيس نيابة الغردفة، المستشار محمد غالب، وقرر إخلاء سبيل الممرضتين بضمان محل إقامتهما، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وكانت منة شلبي حررت محضرا في قسم ثان الغردقة، يوم السبت، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي في متابعة والدتها أثناء رعايتها خلال فترة مرضها بمنطقة الجونة بالغردقة.واستعانت شلبي بالممرضتين لمتابعة حالة والدتها إثر إصابتها بجرح.واتهمت منة شلبي الممرضتين في المحضر بقيامهما باستخدام مياه ساخنة على جرح والدتها بدلا من دافئة، ما تسبب في تدهور جرحها وأسفر عن تقيح.من جانبهما، أكدت الممرضتان في أقوالهما في تحقيقات نيابة الغردقة أن دورهما يقتصر على إعطاء والدة منة شلبي الدواء والعلاج في الأوقات المحددة، وكذلك القيام برعايتها ومساعدتها في الدخول للحمام والاستحمام، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".وشددا أنه لا دخل لهما بتدهور الحالة الطبية للفنان المعتزلة، زيزي مصطفى.من ناحية أخرى، يعرض لمنة شلبي في دور العرض السينمائية حاليا أحدث أفلامها، "من أجل زيكو"، وهو كوميديا اجتماعية يشاركها بطولته، كريم محمود عبد العزيز.
https://arabic.sputniknews.com/20210907/منة-شلبي-تتعاون-مع-نجل-محمود-عبد-العزيز-لأول-مرة-من-أجل-زيكو-صورة-1050070554.html
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

إخلاء سبيل ممرضتين اتهمتهما منة شلبي بإهمال علاج والدتها

10:12 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / ARTURO HOLMESالفنانة المصرية، منة شلبي، في حفل توزيع جوائز "إيمي" العالمية، نيويورك، أمريكا، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الفنانة المصرية، منة شلبي، في حفل توزيع جوائز إيمي العالمية، نيويورك، أمريكا، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
الفنانة المصرية، منة شلبي، في حفل توزيع جوائز "إيمي" العالمية، نيويورك، أمريكا، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
© AFP 2021 / ARTURO HOLMES
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أمرت نيابة الغردقة، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل ممرضتين اتهمتهما الفنانة المصرية، منة شلبي، بالإهمال ‏الطبي في علاج والدتها، الراقصة المعتزلة، زيزي مصطفى.‏
أصدر القرار رئيس نيابة الغردفة، المستشار محمد غالب، وقرر إخلاء سبيل الممرضتين بضمان محل إقامتهما، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وكانت منة شلبي حررت محضرا في قسم ثان الغردقة، يوم السبت، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي في متابعة والدتها أثناء رعايتها خلال فترة مرضها بمنطقة الجونة بالغردقة.
واستعانت شلبي بالممرضتين لمتابعة حالة والدتها إثر إصابتها بجرح.
الفنانة المصرية، منة شلبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2021
منة شلبي تتعاون مع نجل محمود عبد العزيز لأول مرة "من أجل زيكو"... صورة
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واتهمت منة شلبي الممرضتين في المحضر بقيامهما باستخدام مياه ساخنة على جرح والدتها بدلا من دافئة، ما تسبب في تدهور جرحها وأسفر عن تقيح.
من جانبهما، أكدت الممرضتان في أقوالهما في تحقيقات نيابة الغردقة أن دورهما يقتصر على إعطاء والدة منة شلبي الدواء والعلاج في الأوقات المحددة، وكذلك القيام برعايتها ومساعدتها في الدخول للحمام والاستحمام، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وشددا أنه لا دخل لهما بتدهور الحالة الطبية للفنان المعتزلة، زيزي مصطفى.
من ناحية أخرى، يعرض لمنة شلبي في دور العرض السينمائية حاليا أحدث أفلامها، "من أجل زيكو"، وهو كوميديا اجتماعية يشاركها بطولته، كريم محمود عبد العزيز.
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