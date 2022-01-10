إسرائيليان يربطان نفسيهما في مبنى لدى إخلاء الشرطة موقعا استيطانيا بالضفة الغربية.. صورة
© AFP 2021 / Thomas Coex مستوطنون إسرائيليون خلال اشتباكهم مع الشرطة الإسرائيلية رفضاً لتركهم أمونا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فلسطين 1 فبراير/ شباط 2017
© AFP 2021 / Thomas Coex
ربط إسرائيليان نفسهما، في أرضية أحد المباني في بؤرة "عوز تسيون" الاستيطانية قرب مستوطنة بنيامين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لعرقلة عملية الإخلاء.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "وصلت قوات الأمن لإخلاء بؤرة عوز تسيون الاستيطانية في بنيامين وهدم 5 مبان أقيمت بالمخالفة للقانون. قام اثنان من السكان بتقييد نفسيهما بأرضية أحد المباني لعرقلة الإخلاء".
פינוי במאחז עוז ציון בבנימין: כוחות הביטחון הגיעו למקום כדי להרוס 5 מבנים שנבנו בניגוד לחוק. שני תושבים כבלו את עצמם לרצפת אחד מהמבנים כדי לעכב את הפינוי@carmeldangor pic.twitter.com/aYDROmrhFJ— כאן חדשות (@kann_news) January 10, 2022
من جانبه، انتقد عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير عملية الإخلاء وقال: "شهوة بينيت وغانتس في تدمير البؤر الاستيطانية لا تنتهي. هذه هي نفس الحكومة التي لا تدمر النقب وتمرر قانون الكهرباء لمخالفي القانون. الحكومة بطل فقط على اليهود".
وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر: "وصلت الآن حكومة شريرة وقاسية يسيطر عليها الإخوان المسلمون لإخلاء بؤرة عوز تسيون الاستيطانية التي يتحصن المستوطنون بها. من يظهر نفسه بطلا على اليهود ولا يدمر البلدات في النقب ويمرر قانون الكهرباء لصالح الخارجين عن القانون، ليست حكومة يمينية بل حكومة يسارية باقتدار".
ממשלה רעה ואכזרית הנשלטת על ידי האחים המוסלמים, הגיעה כעת לפנות את המאחז עוז ציון שמתישביו מבוצרים לארץ. מי שגיבור על יהודים ולא הורס ישובים בנגב ומעביר חוק חשמל לטובת פורעי החוק, היא לא ממשלה ימנית אלא שמאלית על מלא מלא. pic.twitter.com/4Gu75P6cJC— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 10, 2022
يشار إلى أن البؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقيمت على خلاف القانون الإسرائيلي، على أراض فلسطينية بالضفة الغربية التي تضم 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية، بحسب حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.