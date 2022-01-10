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https://arabic.sputniknews.com/20220110/إسرائيليان-يربطان-نفسيهما-في-مبنى-لدى-إخلاء-الشرطة-موقعا-استيطانيا-بالضفة-الغربية-صورة-1055158117.html
إسرائيليان يربطان نفسيهما في مبنى لدى إخلاء الشرطة موقعا استيطانيا بالضفة الغربية.. صورة
إسرائيليان يربطان نفسيهما في مبنى لدى إخلاء الشرطة موقعا استيطانيا بالضفة الغربية.. صورة
ربط إسرائيليان نفسهما، في أرضية أحد المباني في بؤرة "عوز تسيون" الاستيطانية قرب مستوطنة بنيامين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لعرقلة عملية الإخلاء. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T07:17+0000
2022-01-10T07:17+0000
الضفة الغربية
الاستيطان
الاستيطان الإسرائيلي
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "وصلت قوات الأمن لإخلاء بؤرة عوز تسيون الاستيطانية في بنيامين وهدم 5 مبان أقيمت بالمخالفة للقانون. قام اثنان من السكان بتقييد نفسيهما بأرضية أحد المباني لعرقلة الإخلاء".من جانبه، انتقد عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير عملية الإخلاء وقال: "شهوة بينيت وغانتس في تدمير البؤر الاستيطانية لا تنتهي. هذه هي نفس الحكومة التي لا تدمر النقب وتمرر قانون الكهرباء لمخالفي القانون. الحكومة بطل فقط على اليهود".وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر: "وصلت الآن حكومة شريرة وقاسية يسيطر عليها الإخوان المسلمون لإخلاء بؤرة عوز تسيون الاستيطانية التي يتحصن المستوطنون بها. من يظهر نفسه بطلا على اليهود ولا يدمر البلدات في النقب ويمرر قانون الكهرباء لصالح الخارجين عن القانون، ليست حكومة يمينية بل حكومة يسارية باقتدار".يشار إلى أن البؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقيمت على خلاف القانون الإسرائيلي، على أراض فلسطينية بالضفة الغربية التي تضم 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية، بحسب حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.
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الضفة الغربية, الاستيطان, الاستيطان الإسرائيلي

إسرائيليان يربطان نفسيهما في مبنى لدى إخلاء الشرطة موقعا استيطانيا بالضفة الغربية.. صورة

07:17 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / Thomas Coex مستوطنون إسرائيليون خلال اشتباكهم مع الشرطة الإسرائيلية رفضاً لتركهم أمونا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فلسطين 1 فبراير/ شباط 2017
 مستوطنون إسرائيليون خلال اشتباكهم مع الشرطة الإسرائيلية رفضاً لتركهم أمونا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فلسطين 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / Thomas Coex
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ربط إسرائيليان نفسهما، في أرضية أحد المباني في بؤرة "عوز تسيون" الاستيطانية قرب مستوطنة بنيامين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لعرقلة عملية الإخلاء.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "وصلت قوات الأمن لإخلاء بؤرة عوز تسيون الاستيطانية في بنيامين وهدم 5 مبان أقيمت بالمخالفة للقانون. قام اثنان من السكان بتقييد نفسيهما بأرضية أحد المباني لعرقلة الإخلاء".
من جانبه، انتقد عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير عملية الإخلاء وقال: "شهوة بينيت وغانتس في تدمير البؤر الاستيطانية لا تنتهي. هذه هي نفس الحكومة التي لا تدمر النقب وتمرر قانون الكهرباء لمخالفي القانون. الحكومة بطل فقط على اليهود".
وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر: "وصلت الآن حكومة شريرة وقاسية يسيطر عليها الإخوان المسلمون لإخلاء بؤرة عوز تسيون الاستيطانية التي يتحصن المستوطنون بها. من يظهر نفسه بطلا على اليهود ولا يدمر البلدات في النقب ويمرر قانون الكهرباء لصالح الخارجين عن القانون، ليست حكومة يمينية بل حكومة يسارية باقتدار".
يشار إلى أن البؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقيمت على خلاف القانون الإسرائيلي، على أراض فلسطينية بالضفة الغربية التي تضم 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية، بحسب حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.
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