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إصابة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام بفيروس كورونا
إصابة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام بفيروس كورونا
أعلن اتحاد كرة القدم المصري ، مساء اليوم الاثنين، إصابة رئيسه الجديد جمال علام بفيروس كورونا، خلال تواجده الحالي في الكاميرون مكان إقامة كأس أمم أفريقيا. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T18:18+0000
2022-01-10T18:18+0000
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم
أخبار مصر الآن
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وقال الاتحاد، في بيان له، "أكدت نتائج المسحة الطبية التي أجريت اليوم عن إيجابية مسحة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس البعثة دون ظهور أعراض"، موضحا أن جميع نتائج مسحات اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية جاءت سلبية.ويستعد منتخب مصر لملاقاة نيجيريا غدًا الثلاثاء، في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.الجدير بالذكر أن جمال علام تولى رئاسة اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي منذ أيام قليلة ماضية، بعد الانتخابات التي شهدت نجاح قائمته كاملة.
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كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم, أخبار مصر الآن

إصابة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام بفيروس كورونا

18:18 GMT 10.01.2022
© Photo / Amr Abdallah Dalshمبارة المنتخب المصري أمام نظيريه منتخب الكونغو
مبارة المنتخب المصري أمام نظيريه منتخب الكونغو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Photo / Amr Abdallah Dalsh
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أعلن اتحاد كرة القدم المصري ، مساء اليوم الاثنين، إصابة رئيسه الجديد جمال علام بفيروس كورونا، خلال تواجده الحالي في الكاميرون مكان إقامة كأس أمم أفريقيا.
وقال الاتحاد، في بيان له، "أكدت نتائج المسحة الطبية التي أجريت اليوم عن إيجابية مسحة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس البعثة دون ظهور أعراض"، موضحا أن جميع نتائج مسحات اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية جاءت سلبية.
ويستعد منتخب مصر لملاقاة نيجيريا غدًا الثلاثاء، في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
الجدير بالذكر أن جمال علام تولى رئاسة اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي منذ أيام قليلة ماضية، بعد الانتخابات التي شهدت نجاح قائمته كاملة.
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