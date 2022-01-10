إصابة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام بفيروس كورونا

وقال الاتحاد، في بيان له، "أكدت نتائج المسحة الطبية التي أجريت اليوم عن إيجابية مسحة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس البعثة دون ظهور أعراض"، موضحا أن جميع نتائج مسحات اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية جاءت سلبية.ويستعد منتخب مصر لملاقاة نيجيريا غدًا الثلاثاء، في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.الجدير بالذكر أن جمال علام تولى رئاسة اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي منذ أيام قليلة ماضية، بعد الانتخابات التي شهدت نجاح قائمته كاملة.
أعلن اتحاد كرة القدم المصري ، مساء اليوم الاثنين، إصابة رئيسه الجديد جمال علام بفيروس كورونا، خلال تواجده الحالي في الكاميرون مكان إقامة كأس أمم أفريقيا.
وقال الاتحاد، في بيان له، "أكدت نتائج المسحة الطبية التي أجريت اليوم عن إيجابية مسحة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس البعثة دون ظهور أعراض"، موضحا أن جميع نتائج مسحات اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية جاءت سلبية.
ويستعد منتخب مصر لملاقاة نيجيريا غدًا الثلاثاء، في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
الجدير بالذكر أن جمال علام تولى رئاسة اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي منذ أيام قليلة ماضية، بعد الانتخابات التي شهدت نجاح قائمته كاملة.