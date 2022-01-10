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إعلام: كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان
إعلام: كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان
قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الاثنين، مقذوفا غير محدد باتجاه بحر اليابان. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T22:37+0000
2022-01-10T22:43+0000
كوريا الشمالية
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ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة (JCS) نبأ الإطلاق الذي أُرسل في رسالة نصية إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل. والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدّد" باتجاه البحر، في أول تجربة تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل في الحال.
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كوريا الشمالية

إعلام: كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان

22:37 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 22:43 GMT 10.01.2022)
© AFP 2021 / STR / Kcna Via Knsتظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / STR / Kcna Via Kns
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قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الاثنين، مقذوفا غير محدد باتجاه بحر اليابان.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة (JCS) نبأ الإطلاق الذي أُرسل في رسالة نصية إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدّد" باتجاه البحر، في أول تجربة تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل في الحال.
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