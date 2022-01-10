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https://arabic.sputniknews.com/20220110/إعلام-كوريا-الشمالية-تطلق-قذيفة-غير-محددة-باتجاه-بحر-اليابان-1055195213.html
إعلام: كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان
إعلام: كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان
قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الاثنين، مقذوفا غير محدد باتجاه بحر اليابان. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T22:37+0000
2022-01-10T22:37+0000
2022-01-10T22:43+0000
كوريا الشمالية
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ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة (JCS) نبأ الإطلاق الذي أُرسل في رسالة نصية إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل. والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدّد" باتجاه البحر، في أول تجربة تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل في الحال.
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كوريا الشمالية
إعلام: كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان 22:37 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 22:43 GMT 10.01.2022) يتبع
قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الاثنين، مقذوفا غير محدد باتجاه بحر اليابان.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة (JCS) نبأ الإطلاق الذي أُرسل في رسالة نصية إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية أطلقت "
مقذوفاً غير محدّد
" باتجاه البحر، في أول تجربة تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل في الحال.