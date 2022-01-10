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https://arabic.sputniknews.com/20220110/إعلام-لبناني-إطلاق-نار-كثيف-في-مخيم-الرشيدية-الفلسطيني-لم-تعرف-أسبابه-1055194388.html
إعلام لبناني: إطلاق نار كثيف في مخيم الرشيدية الفلسطيني لم تعرف أسبابه
إعلام لبناني: إطلاق نار كثيف في مخيم الرشيدية الفلسطيني لم تعرف أسبابه
أكدت تقارير إعلامية وجود إطلاق نار كثيف في مخيم الرشيدية الفلسطيني، لكنها لم تذكر أسبابا له. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T21:34+0000
2022-01-10T21:34+0000
فلسطين
مخيم
لبنان
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ووفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني عن مراسله في صيدا، أكد سماع إطلاق نار بصورة مكثفة داخل مخيم الرشيدية في منطقة صور، لافتة إلى أنه سبب حالة من الهلع.وفيما أكد الموقع أن أسباب إطلاق تلك النيران لم تعرف بعد، فقد نقل أن الهدوء يسود الآن المخيم.وقال الأمن الوطني الفلسطيني بالمخيم إنه "لن يسمح لأي كان بزعزعة أمن الأهالي في مخيم الرشيدية وفي كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في المنطقة".
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فلسطين, مخيم, لبنان

إعلام لبناني: إطلاق نار كثيف في مخيم الرشيدية الفلسطيني لم تعرف أسبابه

21:34 GMT 10.01.2022
© REUTERS / Ammar Awadاشتباكات بيت قوات الحتلال والفلسطينيين في الضفة الغربية
اشتباكات بيت قوات الحتلال والفلسطينيين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Ammar Awad
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أكدت تقارير إعلامية وجود إطلاق نار كثيف في مخيم الرشيدية الفلسطيني، لكنها لم تذكر أسبابا له.
ووفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني عن مراسله في صيدا، أكد سماع إطلاق نار بصورة مكثفة داخل مخيم الرشيدية في منطقة صور، لافتة إلى أنه سبب حالة من الهلع.
وفيما أكد الموقع أن أسباب إطلاق تلك النيران لم تعرف بعد، فقد نقل أن الهدوء يسود الآن المخيم.
وكانت عناصر الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم قد أوقفت شخصا منذ فترة، كان ألقى قنبلة يدوية في المخيم، وسلمته لجهات التحقيق.
وقال الأمن الوطني الفلسطيني بالمخيم إنه "لن يسمح لأي كان بزعزعة أمن الأهالي في مخيم الرشيدية وفي كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في المنطقة".
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