https://arabic.sputniknews.com/20220110/إيران-ترد-على-التهديد-الأمريكي-سنجر-الضالعين-في-جريمة-اغتيال-قاسم-سليماني-إلى-منصة-العدالة-1055180339.html

إيران ترد على التهديد الأمريكي: سنجر الضالعين في جريمة اغتيال قاسم سليماني إلى منصة العدالة

إيران ترد على التهديد الأمريكي: سنجر الضالعين في جريمة اغتيال قاسم سليماني إلى منصة العدالة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن إيران ستلاحق قضائيا الضالعين في جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T14:36+0000

2022-01-10T14:36+0000

2022-01-10T14:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، إن "إيران ستلاحق قضائيا الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني ولن تألو جهدا لجرهم إلى منصة العادلة"، مؤكدا أن "إيران ستتابع بكل قواتها الجريمة الأمريكية في تلك الليلة"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وحول التصريحات الأمريكية بشأن العقوبات التي أعلنتها إيران ضد مسؤولين أمريكيين، قال خطيب زادة، إن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين النابعة من الشعور بالقلق فائدتها الوحيدة أننا نعتبرهم متواطئين في الجريمة. لن ننسى وسنتابع الجريمة الأمريكية بكل قوة".وفرضت السلطات الإيرانية، السبت الماضي، عقوبات جديدة على 51 مواطنًا أمريكيًا شاركوا في العملية ضد قاسم سليماني، بمن فيهم رئيس لجنة رؤساء الأركان مارك ميلي والمستشار السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "الأشخاص المذكورين في قائمة العقوبات شاركوا في القرار والتخطيط والتنظيم والتمويل والدعم وكذلك في قيادة أو تنفيذ العمل الإرهابي (ضد سليماني)".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/قائد-الحرس-الثوري-يقول-لا-يزال-هناك-جزء-آخر-من-الانتقام-لدم-سليماني-1055174769.html

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