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اتفاق بين مفوضية الانتخابات في ليبيا ولجنة خارطة الطريق بشأن مواعيد الاستحقاق الانتخابي
اتفاق بين مفوضية الانتخابات في ليبيا ولجنة خارطة الطريق بشأن مواعيد الاستحقاق الانتخابي
اتفق رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، ولجنة خارطة الطريق، اليوم الاثنين، على موافاة مجلس النواب بجدول زمني للعملية الانتخابية وفق دستور... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T14:46+0000
2022-01-10T14:46+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت وسائل إعلام ليبية، إن "الاتفاق، جاء بعد اجتماع بين لجنة خارطة الطريق ورئيس المفوضية، لمناقشة وتقديم البعد الزمني، للوصول إلى مرحلة الانتخابات".وأفاد عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، عيسى العريبي، في تصريح صحفي، بأنه تم الاتفاق مع رئيس المفوضية بموافاة اللجنة بجدول زمني للعملية الانتخابية في ظل الاستفتاء على الدستور.وكانت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، قالت أمس الأحد، إنها عقدت جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي.وأوضحت وليامز، بحسب ما كتبت في تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، أن الجلسة ناقشت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات القوة القاهرة.وأشارت إلى أنها شددت "على ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ودعوت إلى بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".
https://arabic.sputniknews.com/20220108/ليبيا-انقسام-حول-خارطة-الطريق-الجديدة-وهيئة-مشروع-الدستور-ترفض-أحد-المقترحات-1055112665.html
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أخبار ليبيا اليوم

اتفاق بين مفوضية الانتخابات في ليبيا ولجنة خارطة الطريق بشأن مواعيد الاستحقاق الانتخابي

14:46 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIAلافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021
لافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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اتفق رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، ولجنة خارطة الطريق، اليوم الاثنين، على موافاة مجلس النواب بجدول زمني للعملية الانتخابية وفق دستور مُستفتى عليه.
وقالت وسائل إعلام ليبية، إن "الاتفاق، جاء بعد اجتماع بين لجنة خارطة الطريق ورئيس المفوضية، لمناقشة وتقديم البعد الزمني، للوصول إلى مرحلة الانتخابات".
طرابلس، ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
ليبيا... انقسام حول خارطة الطريق الجديدة وهيئة "مشروع الدستور" ترفض أحد المقترحات
8 يناير, 20:07 GMT
وأفاد عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، عيسى العريبي، في تصريح صحفي، بأنه تم الاتفاق مع رئيس المفوضية بموافاة اللجنة بجدول زمني للعملية الانتخابية في ظل الاستفتاء على الدستور.

وأضاف العريبي، أن "الجميع أكد أهمية أن تفي القوانين باستكمال، وتنفيذ عملية الاستفتاء، وتوضيح الأمور الفنية التي تساهم في استكمال هذه المرحلة".

وكانت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، قالت أمس الأحد، إنها عقدت جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأوضحت وليامز، بحسب ما كتبت في تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، أن الجلسة ناقشت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات القوة القاهرة.

وأضافت: "كما هو الحال دائمًا، أثمن التوصيات البناءة والمبدئية والعميقة التي تقدمت بها المشاركات اللائي لعبن سابقًا دورًا رائدًا في مداولات الملتقى".

وأشارت إلى أنها شددت "على ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ودعوت إلى بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".
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