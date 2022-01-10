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https://arabic.sputniknews.com/20220110/ارتفاع-تضخم-أسعار-المستهلكين-بالمدن-المصرية-إلى-59-في-ديسمبر-1055162296.html
ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.9% في ديسمبر
ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.9% في ديسمبر
ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ليصل إلى 5.9 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول على أساس سنوي بعد أن كان 5.6 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T09:02+0000
2022-01-10T09:02+0000
اقتصاد
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ونقلت رويترز بيانات أصدرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، أوردت أنه على أساس شهري، سجل المؤشر سالب 0.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة مع 0.1 بالمئة في الشهر السابق.يشار في هذا الصدد إلى أنه ما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة بالمئة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية المصرية أهدافها للعام المالي المقبل 2022/2023، مشيرة إلى أنه سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، يوم الأربعاء الماضي.وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من تموز/يوليو 2022 وحتى 30 حزيران/يونيو 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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اقتصاد, أخبار مصر الآن

ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.9% في ديسمبر

09:02 GMT 10.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ليصل إلى 5.9 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول على أساس سنوي بعد أن كان 5.6 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ونقلت رويترز بيانات أصدرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، أوردت أنه على أساس شهري، سجل المؤشر سالب 0.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة مع 0.1 بالمئة في الشهر السابق.
يشار في هذا الصدد إلى أنه ما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة بالمئة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية المصرية أهدافها للعام المالي المقبل 2022/2023، مشيرة إلى أنه سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من تموز/يوليو 2022 وحتى 30 حزيران/يونيو 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم.
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