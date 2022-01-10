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https://arabic.sputniknews.com/20220110/اعتقال-مدير-المخابرات-الدنماركية-للاشتباه-في-تسريبه-معلومات-سرية-للغاية-1055167855.html
اعتقال مدير المخابرات الدنماركية للاشتباه في تسريبه معلومات "سرية للغاية"
اعتقال مدير المخابرات الدنماركية للاشتباه في تسريبه معلومات "سرية للغاية"
احتجزت السلطات الدنماركية مدير جهاز المخابرات العسكرية لارس فيندسن بسبب ضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات، حسبما ذكرت وسائل إعلام دنماركية. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T11:12+0000
2022-01-10T11:12+0000
2022-01-10T11:12+0000
الدنمارك
استخبارات
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ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، أن هذه المعلومات "سرية للغاية".في ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت السلطات الدنماركية، توقيف 4 أشخاص يعملون لدى أجهزة الاستخبارات بتهمة "تسريب" وثائق سرية.وقالت إن الموقوفين الأربعة "متهمون بأمور عدة من بينها انتهاك المادة 109 (1) من قانون العقوبات عبر الكشف من دون إذن عن معلومات سرية للغاية من إدارة الاستخبارات".وذكرت السلطات الدنماركية أن المتهمين قد يحكم عليهم بالسجن 12 عاما في حال أدينوا بالاتهامات.وجرى إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد ذلك لكنهم ما زالوا قيد التحقيق. ولم يتضح الوقت الذي سيمضيه فيندسن قيد الحجز. ورفض مكتب المدعي العام التعليق على القضية.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/حبس-امرأة-دنماركية-بتهمة-غسل-45-مليار-دولار-واحدة-من-أكبر-الفضائح-في-العالم-1054459362.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الدنمارك, استخبارات
اعتقال مدير المخابرات الدنماركية للاشتباه في تسريبه معلومات "سرية للغاية"
احتجزت السلطات الدنماركية مدير جهاز المخابرات العسكرية لارس فيندسن بسبب ضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات، حسبما ذكرت وسائل إعلام دنماركية.
ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، أن هذه
المعلومات "سرية للغاية"
.
22 ديسمبر 2021, 16:46 GMT
في ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت السلطات الدنماركية، توقيف 4 أشخاص يعملون لدى أجهزة الاستخبارات بتهمة "تسريب" وثائق سرية.
وقالت إن
الموقوفين الأربعة
"متهمون بأمور عدة من بينها انتهاك المادة 109 (1) من قانون العقوبات عبر الكشف من دون إذن عن معلومات سرية للغاية من إدارة الاستخبارات".
وذكرت السلطات الدنماركية أن المتهمين قد يحكم عليهم بالسجن 12 عاما في حال أدينوا بالاتهامات.
وجرى إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد ذلك لكنهم ما زالوا قيد التحقيق. ولم يتضح الوقت الذي سيمضيه فيندسن قيد الحجز. ورفض مكتب المدعي العام التعليق على القضية.