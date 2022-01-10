الأرصاد المصرية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن أن نشاط الرياح هو ما زود الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الأجواء مستقرة إلى حد ما رغم نشاط الرياح، وإن كانت هناك نسبة برودة في فترات النهار اليوم وأمس.وأشار مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، إلى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، مع انعدامها على باقي مناطق الجمهورية.وكانت الأرصاد الجوية، أكدت بأن طقس الثلاثاء، سيكون مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة.ولفتت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 10.
قال مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، الدكتور محمود شاهين، الـ72 ساعة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع نشاط خفيف للرياح.
ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن أن نشاط الرياح هو ما زود الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الأجواء مستقرة إلى حد ما رغم نشاط الرياح، وإن كانت هناك نسبة برودة في فترات النهار اليوم وأمس.
وأكد شاهين أن نشاط الرياح المتوقع خلال الأيام المقبلة سيكون مثيرًا للأتربة لبعض المناطق، "لكنه لن يؤثر على الأنشطة اليومية".
وأشار مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، إلى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، مع انعدامها على باقي مناطق الجمهورية.
وكانت الأرصاد الجوية، أكدت بأن طقس الثلاثاء، سيكون مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة.
ولفتت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 10.