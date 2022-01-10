تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220110/الأرصاد-المصرية-تكشف-تفاصيل-طقس-الثلاثاء-1055194227.html
الأرصاد المصرية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
الأرصاد المصرية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
قال مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، الدكتور محمود شاهين، الـ72 ساعة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع نشاط خفيف للرياح. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T21:03+0000
2022-01-10T21:03+0000
أخبار مصر الآن
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103830/92/1038309234_0:218:3501:2187_1920x0_80_0_0_3e9c3cb2b7c1579fccc02c995e0d99f2.jpg
ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن أن نشاط الرياح هو ما زود الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الأجواء مستقرة إلى حد ما رغم نشاط الرياح، وإن كانت هناك نسبة برودة في فترات النهار اليوم وأمس.وأشار مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، إلى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، مع انعدامها على باقي مناطق الجمهورية.وكانت الأرصاد الجوية، أكدت بأن طقس الثلاثاء، سيكون مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة.ولفتت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 10.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103830/92/1038309234_0:0:3031:2273_1920x0_80_0_0_d19f8f3c698a315ee94082a1d33e3858.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, مصر

الأرصاد المصرية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

21:03 GMT 10.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYرجل يغطي وجهه خلال عاصفة رملية بالقرب من نهر النيل في القاهرة
رجل يغطي وجهه خلال عاصفة رملية بالقرب من نهر النيل في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبر
قال مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، الدكتور محمود شاهين، الـ72 ساعة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع نشاط خفيف للرياح.
ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن أن نشاط الرياح هو ما زود الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الأجواء مستقرة إلى حد ما رغم نشاط الرياح، وإن كانت هناك نسبة برودة في فترات النهار اليوم وأمس.
وأكد شاهين أن نشاط الرياح المتوقع خلال الأيام المقبلة سيكون مثيرًا للأتربة لبعض المناطق، "لكنه لن يؤثر على الأنشطة اليومية".
وأشار مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، إلى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، مع انعدامها على باقي مناطق الجمهورية.
وكانت الأرصاد الجوية، أكدت بأن طقس الثلاثاء، سيكون مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة.
ولفتت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 10.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:03 GMTالأرصاد المصرية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
20:58 GMTدب يسرق فريسة من قطيع ذئاب... مشهد توقف عنده الخبراء... فيديو
20:55 GMTالطبيب المعالج لوائل الإبراشي يتحدث عن "الخطأ الطبي" الذي قتل الإعلامي الشهير
20:44 GMTالرئيس قيس سعيد يلتقي سفير روسيا لدى تونس بمناسبة انتهاء مدة عمله
20:41 GMTبيان من نقابة المهن التمثيلية في مصر بعد تفشي فيروس كورونا في الوسط الفني
20:40 GMTزلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غربي إيران
20:38 GMT سمكة تقود "سيارة"... علماء يصدمون بنتائج التجربة الأغرب... صور وفيديو
20:25 GMTما تأثير وضع الأردن بالقوائم الحمراء لعدة دول على السياحة والاقتصاد؟
20:23 GMTقيس سعيد: عقوبة من وضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخرا تصل إلى الإعدام
20:13 GMTرسالة مسربة تثبت دعوة رئيس الوزراء البريطاني طاقم مكتبه لحفل مخالفا لإجراءات كورونا
20:06 GMTالخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لاستمرار الحوار مع موسكو بأسرع وقت
19:58 GMTالدبيبة يدعو لفتح فوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية في ليبيا
19:52 GMT"السيادة السوداني" يرحب بالمبادرة الأممية لتسهيل الحوار ويدعو لإشراك الاتحاد الأفريقي
19:51 GMTالادعاء العام يوجه اتهامات لرجل في نيويورك هدد بقتل ترامب
19:45 GMTباكستان تطالب صندوق النقد الدولي بتأجيل اجتماعه لهذا السبب
19:10 GMTبعد فوز"الحلبوسي" برئاسة البرلمان العراقي للمرة الثانية... ما مصير الكاظمي وبرهم صالح؟
19:04 GMTمحمد صلاح: المنتخب المصري ليس الأوفر حظا للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية
19:02 GMTأول لقاء منذ تعيينه... وزير الخارجية الإيراني يلتقي وفد "أنصار الله" في سلطنة عمان
18:59 GMTنائبة وزير الخارجية الأمريكي: الوفدان الروسي والأمريكي اتفقا في جنيف على عدم السماح بحرب نووية
18:52 GMTسديم "رأس القرد"... الوجه الجميل لـ"فتاة ساحرة" في الفضاء... فيديو