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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على نيكاراغوا بسبب انتخابات نوفمبر
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على نيكاراغوا بسبب انتخابات نوفمبر
وضع الاتحاد الأوروبي سبعة أفراد جدد وثلاثة كيانات في القائمة السوداء في نيكاراغوا. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T16:11+0000
2022-01-10T16:11+0000
الاتحاد الأوروبي
نيكاراغوا
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وحسب بيان أصدره الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات تأتي ردا على الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني، التي وصفتها بروكسل وواشنطن بأنها صورية مما رفع عدد الأشخاص الخاضعين للعقوبات إلى 21.وقال البيان: "المستهدفون مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المجتمع المدني، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزورة، وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون".وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تضمنت حظر سفر وتجميد أصول فُرض على أفراد أسرة الرئيس دانيال أورتيغا ونائب الرئيس روزاريو موريللو، وكذلك الشرطة والمجلس الأعلى للانتخابات والشركة التي تشرف على خدمات الاتصالات والبريد.
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الاتحاد الأوروبي, نيكاراغوا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على نيكاراغوا بسبب انتخابات نوفمبر

16:11 GMT 10.01.2022
© REUTERS / STRINGERالانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا
الانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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وضع الاتحاد الأوروبي سبعة أفراد جدد وثلاثة كيانات في القائمة السوداء في نيكاراغوا.
وحسب بيان أصدره الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات تأتي ردا على الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني، التي وصفتها بروكسل وواشنطن بأنها صورية مما رفع عدد الأشخاص الخاضعين للعقوبات إلى 21.
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وقال البيان: "المستهدفون مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المجتمع المدني، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزورة، وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون".
وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تضمنت حظر سفر وتجميد أصول فُرض على أفراد أسرة الرئيس دانيال أورتيغا ونائب الرئيس روزاريو موريللو، وكذلك الشرطة والمجلس الأعلى للانتخابات والشركة التي تشرف على خدمات الاتصالات والبريد.
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