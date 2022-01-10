https://arabic.sputniknews.com/20220110/الادعاء-العام-يوجه-اتهامات-لرجل-في-نيويورك-هدد-بقتل-ترامب-1055192053.html

الادعاء العام يوجه اتهامات لرجل في نيويورك هدد بقتل ترامب

الادعاء العام يوجه اتهامات لرجل في نيويورك هدد بقتل ترامب

وجهت السلطات اتهامات جنائية بالتهديد بقتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى رجل من نيويورك، كان أشار إليه ذات مرة بأنه "هتلر"، وذلك بعد استيائه مما... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T19:51+0000

2022-01-10T19:51+0000

2022-01-10T19:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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وقال مسؤولو الادعاء إن المتهم توماس ويلنكي (72 عاما) من منطقة روكاواي بيتش في نيويورك هدد بالقيام بكل ما في وسعه لضمان وفاة ترامب وإنه أبدى اهتمامه ذات مرة بمعرفة معلومات عن الحماية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية للرؤساء السابقين وأبنائهم.تم رفع القضية بينما يواصل الرئيس الجمهوري السابق إطلاق مزاعم كاذبة بأن تزوير التصويت على نطاق واسع تسبب في خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي سعى خلالها لفترة ثانية في المنصب.وجرى توجيه اتهامات التهديد بالقتل والخطف وإلحاق الأذى الجسدي بترامب إلى ويلنكي.وقال محاميه ديردري فون دورنوم في رسالة بالبريد الإلكتروني "السيد ويلنكي لم يقصد إيذاء أي شخص... كان يعبر عن مدى ذهوله مما رآه تهديدات لديمقراطيتنا من قبل الرئيس السابق ترامب".ولم يرد محامون ومتحدثون باسم ترامب على الفور على طلبات التعليق، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".وقال مسؤولو الادعاء إن المتهم أبدى اهتمامه بقتل ترامب في يوليو تموز 2020 وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021 أثناء رئاسة ترامب وبعدها خلال عدد من الاتصالات الطوعية مع شرطة الكونغرس والخدمة السرية.ويُزعم أن ويلنكي قال لشرطة الكونغرس في مقابلة في يوليو/ تموز 2020 إنه إذا خسر ترامب الانتخابات ورفض التنحي، فسوف "يحصل على أسلحة" و"يقتله".وقال ممثلو الادعاء إن ويلنكي اتصل بالخدمة السرية في الرابع من يناير/ كانون الثاني 2021 تقريبا وهدد بقتل ترامب و12 من أنصاره في الكونغرس لم يتم الكشف عن هوياتهم، وأشار إلى مكافأة قدرها 350 ألف دولار.كما نقل عن ويلنكي قوله "سأفعل كل ما بوسعي لإخراج (ترامب) وقروده الاثني عشر... غدا (ترامب) سيكون في جورجيا، وربما سأفعل ذلك".

https://arabic.sputniknews.com/20220107/تقارير-تكشف-ما-يخطط-ترامب-له-في-21-فبراير-يوم-الرئيس-1055069861.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب