https://arabic.sputniknews.com/20220110/التحالف-يعلن-عن-خسائر-كبيرة-في-الأرواح-لدى-أنصار-الله-إثر-49-عملية-عسكرية-1055178952.html

التحالف يعلن عن خسائر كبيرة في الأرواح لدى "أنصار الله" إثر 49 عملية عسكرية

التحالف يعلن عن خسائر كبيرة في الأرواح لدى "أنصار الله" إثر 49 عملية عسكرية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، مقتل العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بغارات جوية نفذها بمحافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T14:12+0000

2022-01-10T14:12+0000

2022-01-10T14:21+0000

العالم العربي

اليمن

أنصار الله

التحالف

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وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 38 عملية استهداف ضد الميلشيا [في إشارة إلى جماعة الحوثيين] في شبوة [جنوب شرقي اليمن] خلال الساعات الـ 24 الماضية".وأضاف: "الاستهدافات دمرت 29 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من220 عنصرا إرهابيا".وأشار التحالف إلى "تنفيذه 11 عملية استهداف ضد الميلشيا في مأرب [شمال شرقي اليمن] خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 7 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 50 عنصراً إرهابياً". على حد تعبيره.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت اليوم الاثنين، تعرض شبكات اتصالات في محافظة صعدة التي تمثل معقلها، شمال غربي اليمن، إلى غارات جوية شنها التحالف.وأكدت الجماعة أن "استهداف العدوان المتواصل لشبكات الاتصالات قطع الخدمة عن مناطق متعددة في محافظة صعدة".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20220109/الحوثي-يعلق-على-اجتزاء-التحالف-العربي-مشهد-من-فيلم-على-أنه-صواريخ-باليستية-في-الحديدة-1055154231.html

https://arabic.sputniknews.com/20220110/أنصار-الله-التحالف-استهدف-شبكات-اتصالات-والخدمة-تتوقف-في-مناطق-عدة-1055168783.html

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العالم العربي, اليمن, أنصار الله, التحالف