الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لاستمرار الحوار مع موسكو بأسرع وقت

واشنطن- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "مستعدون لاستمرار المناقشات حول القضايا الثنائية التي حددناها اليوم بأسرع وقت ممكن عمليًا، وعبّرنا عن ذلك بشكل واضح خلال مناقشات اليوم".كما توقّع برايس عقد محادثات أخرى بعد إجراء الولايات المتحدة مشاورات مع حلفائها الأوروبيين خلال الأيام المقبلة.
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أنها مستعدة لاستئناف الحوار مع روسيا في أسرع وقت ممكن عمليا، لمعالجة القضايا الثنائية التي تم تحديدها خلال المناقشات الأمنية في جنيف بوقت سابق اليوم.
واشنطن- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "مستعدون لاستمرار المناقشات حول القضايا الثنائية التي حددناها اليوم بأسرع وقت ممكن عمليًا، وعبّرنا عن ذلك بشكل واضح خلال مناقشات اليوم".
كما توقّع برايس عقد محادثات أخرى بعد إجراء الولايات المتحدة مشاورات مع حلفائها الأوروبيين خلال الأيام المقبلة.