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الخارجية الإيرانية تكشف عن جولة مفاوضات جديدة مع السعودية
الخارجية الإيرانية تكشف عن جولة مفاوضات جديدة مع السعودية
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن جدول أعمالها يشمل جولة مقبلة من المفاوضات مع السعودية. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T07:35+0000
2022-01-10T07:35+0000
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طهران - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعید خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي.وقال خطيب زادة: "إن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والسعودية، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال، وحاولنا أن نواصل هذه المفاوضات".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن علاقة البلدين "مستقرة، رغم الملفات الخلافية بینهما".وأضاف: "ندعو التحالف بقيادة السعودية إلى التخلي عن الطرق الخطأ، وندعوه إلى إنهاء الأزمة اليمينة من خلال حوار يمني - يمني".وفي الأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.وأضاف أن الحوار مع السعودية "إيجابي وبناء"، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة.كشف السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، عن احتضان بغداد، في وقت سابق، أربع جولات من الحوار السعودي – الإيراني، مشيرا إلى أنها ستستضيف الجولة الخامسة قريبا.وقال مسجدي إن هناك إمكانيات وطاقات كبيرة يمكن أن تجمع إيران مع السعودية، بعدما أعلنت الخارجية الإيرانية، استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات.
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية تكشف عن جولة مفاوضات جديدة مع السعودية

07:35 GMT 10.01.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن جدول أعمالها يشمل جولة مقبلة من المفاوضات مع السعودية.
طهران - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعید خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي.
وقال خطيب زادة: "إن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والسعودية، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال، وحاولنا أن نواصل هذه المفاوضات".
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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن علاقة البلدين "مستقرة، رغم الملفات الخلافية بینهما".
وأضاف: "ندعو التحالف بقيادة السعودية إلى التخلي عن الطرق الخطأ، وندعوه إلى إنهاء الأزمة اليمينة من خلال حوار يمني - يمني".
وفي الأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.
وأضاف أن الحوار مع السعودية "إيجابي وبناء"، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة.
كشف السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، عن احتضان بغداد، في وقت سابق، أربع جولات من الحوار السعودي – الإيراني، مشيرا إلى أنها ستستضيف الجولة الخامسة قريبا.
وقال مسجدي إن هناك إمكانيات وطاقات كبيرة يمكن أن تجمع إيران مع السعودية، بعدما أعلنت الخارجية الإيرانية، استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات.
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