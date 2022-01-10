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الخارجية الإيرانية: طهران سعت على الدوام للوقوف إلى جانب شعب اليمن

الخارجية الإيرانية: طهران سعت على الدوام للوقوف إلى جانب شعب اليمن

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، أن "إيران سعت على الدوام للوقوف إلى جانب شعب اليمن وأن تعكس صوته". 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T18:34+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن "إيران سعت على الدوام للوقوف إلى جانب شعب اليمن وأن تعكس صوته"، مؤكدا أن "الطريق الصحيح هو التخلي عن المسار الخاطئ الذي سلكه تحالف العدوان على اليمن، واحترام إرادة الشعب اليمني، والإقبال على الحل السياسي"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأوضح أن بلاده "حاولت دائما الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتكون صوت الشعب اليمني المظلوم، وبذلت الجهود لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن بحل سياسي وحوار يمني - يمني".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد في وقت سابق اليوم، على ضرورة انتهاج العملية السياسية والحوار بهدف حل مشاكل الشعب اليمني.وأدلى أمير عبد اللهيان، بهذا التصريح خلال مباحثاته، في مسقط، مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء، مشيدا بمواقف السلطنة الحكيمة وجهودها القيمة لنقل السفير الإيراني في صنعاء إلى طهران لغرض تلقي العلاج.وعن موقف بلاده حيال التعاون مع دول الخليج وفقا لأسس حسن الجوار، قال إن "طهران لا تواجه أي قيود أو استثناءات في بناء علاقات جيدة مع الدول الإقليمية".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/عبد-اللهيان-يؤكد-من-مسقط-عدم-وجود-أي-قيود-أو-استثناءات-في-إقامة-علاقات-جيدة-بين-إيران-ودول-المنطقة-1055183428.html

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