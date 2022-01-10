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https://arabic.sputniknews.com/20220110/الخارجية-الروسية-المشاعر-المعادية-لروسيا-داخل-الناتو-تؤثر-على-الحوار-بين-واشنطن-وموسكو-1055155858.html
الخارجية الروسية: المشاعر المعادية لروسيا داخل الناتو تؤثر على الحوار بين واشنطن وموسكو
الخارجية الروسية: المشاعر المعادية لروسيا داخل الناتو تؤثر على الحوار بين واشنطن وموسكو
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة لا تشعر بالارتياح حيال مناقشتها الثنائية مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T01:57+0000
2022-01-10T01:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي ريابكوف
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وعزا ريابكوف ذلك إلى مشاعر الكره المناوئة لروسيا (روسوفوبيا) والتي يُكنها بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لموسكو.وتستضيف جنيف يوم 10 يناير/كانون الثاني مفاوضات وراء الأبواب المغلقة بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر/كانون الأول مشروعي اتفاقيتين، واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، تشملان بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم، وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه شرقا.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/ريابكوف-المحادثات-التمهيدية-مع-واشنطن-صعبة-ولكنها-عملية-ومذهلة-1055154912.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي ريابكوف

الخارجية الروسية: المشاعر المعادية لروسيا داخل الناتو تؤثر على الحوار بين واشنطن وموسكو

01:57 GMT 10.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovech / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovech
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة لا تشعر بالارتياح حيال مناقشتها الثنائية مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية.
وعزا ريابكوف ذلك إلى مشاعر الكره المناوئة لروسيا (روسوفوبيا) والتي يُكنها بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لموسكو.
وقال ريابكوف في مقابلة وكالة سبوتنيك عشية لقائه ممثل الولايات المتحدة في جنيف، "بالنسبة لهم، إجراء حوار ثنائي معنا غير مريح، كونهم يشعرون من خلفهم بعيون وآذان أكثر الجماعات المعادية لروسيا في الناتو".
وتستضيف جنيف يوم 10 يناير/كانون الثاني مفاوضات وراء الأبواب المغلقة بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
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ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر/كانون الأول مشروعي اتفاقيتين، واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، تشملان بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم، وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه شرقا.
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