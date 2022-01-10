الخارجية الروسية: المشاعر المعادية لروسيا داخل الناتو تؤثر على الحوار بين واشنطن وموسكو

وعزا ريابكوف ذلك إلى مشاعر الكره المناوئة لروسيا (روسوفوبيا) والتي يُكنها بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لموسكو.وتستضيف جنيف يوم 10 يناير/كانون الثاني مفاوضات وراء الأبواب المغلقة بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر/كانون الأول مشروعي اتفاقيتين، واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، تشملان بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم، وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه شرقا.
وقال ريابكوف في مقابلة وكالة سبوتنيك عشية لقائه ممثل الولايات المتحدة في جنيف، "بالنسبة لهم، إجراء حوار ثنائي معنا غير مريح، كونهم يشعرون من خلفهم بعيون وآذان أكثر الجماعات المعادية لروسيا في الناتو".
وتستضيف جنيف يوم 10 يناير/كانون الثاني مفاوضات وراء الأبواب المغلقة بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.
ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر/كانون الأول مشروعي اتفاقيتين، واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، تشملان بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم، وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه شرقا.