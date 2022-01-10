https://arabic.sputniknews.com/20220110/الخارجية-الروسية-لن-يكون-الحوار-مثمرا-في-جنيف-بدون-سحب-قرار-قمة-الناتو-حول-مستقبل-أوكرانيا-في-الحلف-1055156951.html

الخارجية الروسية: لن يكون الحوار مثمرا في جنيف بدون سحب قرار قمة الناتو حول مستقبل أوكرانيا في الحلف

الخارجية الروسية: لن يكون الحوار مثمرا في جنيف بدون سحب قرار قمة الناتو حول مستقبل أوكرانيا في الحلف

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، إن موسكو مستعدة لسماع ما ستقوله الولايات المتحدة بشأن عدم نشر صواريخ على الأراضي الأوكرانية، مشيرا... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T06:17+0000

2022-01-10T06:17+0000

2022-01-10T06:17+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699023_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_45634921ca3c8b27ff48783d6c7ac715.jpg

كان مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قد قال في وقت سابق، إن الجانب الأمريكي مستعد لمناقشة بعض جوانب المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، بما في ذلك عدم نشر صواريخ على أراضي أوكرانيا.وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك قبيل انعقاد مفاوضات الضمانات الأمنية في جنيف: "سنستمع لما يقولون. لكن هذا يجب أن يوضع في سياق أوسع، هل هم مستعدون لضمان سحب قرار قمة بودابست في عام 2008؟ هل هم مستعدون لتقديم ضمانات أمنية لعدم انضمامها ودول أخرى إلى حلف الناتو؟".وأضاف ريابكوف: "لدي توقعات متشائمة حول هذا الشأن، لكننا سنشرح بإصرار أنه بدون حل هذه المهمة الرئيسية، فإنه لن يكون هناك حوار مثمر".

https://arabic.sputniknews.com/20220110/الخارجية-الروسية-المشاعر-المعادية-لروسيا-داخل-الناتو-تؤثر-على-الحوار-بين-واشنطن-وموسكو-1055155858.html

https://arabic.sputniknews.com/20220107/الناتو-يجري-اجتماعا-لوزراء-الخارجية-مكرسا-لأوكرانيا-والقضايا-الأمنية-1055050776.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا