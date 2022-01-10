الخارجية الروسية: لن يكون الحوار مثمرا في جنيف بدون سحب قرار قمة الناتو حول مستقبل أوكرانيا في الحلف

كان مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قد قال في وقت سابق، إن الجانب الأمريكي مستعد لمناقشة بعض جوانب المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، بما في ذلك عدم نشر صواريخ على أراضي أوكرانيا.وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك قبيل انعقاد مفاوضات الضمانات الأمنية في جنيف: "سنستمع لما يقولون. لكن هذا يجب أن يوضع في سياق أوسع، هل هم مستعدون لضمان سحب قرار قمة بودابست في عام 2008؟ هل هم مستعدون لتقديم ضمانات أمنية لعدم انضمامها ودول أخرى إلى حلف الناتو؟".وأضاف ريابكوف: "لدي توقعات متشائمة حول هذا الشأن، لكننا سنشرح بإصرار أنه بدون حل هذه المهمة الرئيسية، فإنه لن يكون هناك حوار مثمر".
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، إن موسكو مستعدة لسماع ما ستقوله الولايات المتحدة بشأن عدم نشر صواريخ على الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء حوار بناء خلال مفاوضات الضمانات الأمنية في جنيف إلا في سياق مراجعة قرارات قمة بودابست بشأن مستقبل أوكرانيا في حلف الناتو.
كان مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قد قال في وقت سابق، إن الجانب الأمريكي مستعد لمناقشة بعض جوانب المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، بما في ذلك عدم نشر صواريخ على أراضي أوكرانيا.
وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك قبيل انعقاد مفاوضات الضمانات الأمنية في جنيف: "سنستمع لما يقولون. لكن هذا يجب أن يوضع في سياق أوسع، هل هم مستعدون لضمان سحب قرار قمة بودابست في عام 2008؟ هل هم مستعدون لتقديم ضمانات أمنية لعدم انضمامها ودول أخرى إلى حلف الناتو؟".
وأضاف ريابكوف: "لدي توقعات متشائمة حول هذا الشأن، لكننا سنشرح بإصرار أنه بدون حل هذه المهمة الرئيسية، فإنه لن يكون هناك حوار مثمر".