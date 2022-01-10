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https://arabic.sputniknews.com/20220110/الخطوط-الجوية-الأمريكية-تفتح-تحقيقا-بشأن-إهانة-بايدن-1055179625.html
الخطوط الجوية الأمريكية تفتح تحقيقا بشأن إهانة بايدن
الخطوط الجوية الأمريكية تفتح تحقيقا بشأن إهانة بايدن
قالت الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" أنها ستبدأ تحقيقا داخليا بعد أن استخدم طيار ملصقًا يحمل شعار "هيا بنا يا براندون" الموجه ضد الرئيس الأمريكي جو... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T14:23+0000
2022-01-10T14:23+0000
2022-01-10T14:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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ورصدت إحدى المسافرات طيارا تابعا للخطوط الجوية الأمريكية وهو يضع ملصقا على حقيبته كتب عليها عبارة "Go Brandon"، وفقا لموقع "فوكس نيوز".يواجه الرئيس الأمريكى جو بايدن حملة إهانة من بعض المحافظين وأنصارهم، الذين لجؤوا فيها إلى استخدام شعار يبدو غريبا، لكنه أصبح بالمصادفة تعبيرا عن الاستياء من بايدن.يذكر أن بايدن بحسب تقليد أمريكي متبع كل عام يجري وزوجته اتصالات هاتفية عشوائية مع عائلات أمريكية لتهنئتهم بعيد الميلاد، وتحدث مع والد لأربعة أطفال يدعى جاريد، تبادل بايدن في البداية أحاديث مقتضبة مع أطفاله حول الهدايا التي يودون الحصول عليها في عيد الميلاد، كما أشار الرئيس الى قاسم مشترك مع جاريد وهو أن كليهما لديه ابن يدعى هانتر.وفي نهاية الاتصال تمنى بايدن لجاريد عيد ميلاد سعيد، ورد جاريد "أتمنى لكما أيضا عيد ميلاد رائع ايضا، عيد ميلاد سعيد و"هيا بنا يا براندون".
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن
الخطوط الجوية الأمريكية تفتح تحقيقا بشأن إهانة بايدن
قالت الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" أنها ستبدأ تحقيقا داخليا بعد أن استخدم طيار ملصقًا يحمل شعار "هيا بنا يا براندون" الموجه ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ورصدت إحدى المسافرات طيارا تابعا للخطوط الجوية الأمريكية وهو يضع ملصقا على حقيبته كتب عليها عبارة "Go Brandon"، وفقا لموقع "فوكس نيوز".
يواجه
الرئيس الأمريكى جو بايدن
حملة إهانة من بعض المحافظين وأنصارهم، الذين لجؤوا فيها إلى استخدام شعار يبدو غريبا، لكنه أصبح بالمصادفة تعبيرا عن الاستياء من بايدن.
يذكر أن
بايدن بحسب تقليد أمريكي متبع كل عام يجري وزوجته اتصالات هاتفية عشوائية
مع عائلات أمريكية لتهنئتهم بعيد الميلاد، وتحدث مع والد لأربعة أطفال يدعى جاريد، تبادل بايدن في البداية أحاديث مقتضبة مع أطفاله حول الهدايا التي يودون الحصول عليها في عيد الميلاد، كما أشار الرئيس الى قاسم مشترك مع جاريد وهو أن كليهما لديه ابن يدعى هانتر.
وفي نهاية الاتصال تمنى بايدن لجاريد عيد ميلاد سعيد، ورد جاريد "أتمنى لكما أيضا عيد ميلاد رائع ايضا، عيد ميلاد سعيد و"هيا بنا يا براندون".