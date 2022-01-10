الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى العاصمة المالية اليوم الاثنين

وقال متحدث باسم الشركة دون الخوض في تفاصيل أخرى: "نعلق الرحلات الجوية اليوم بسبب القيود التشغيلية".يذكر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أعلنت في وقت سابق أن المجموعة ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة ردا على التأجيل "غير المقبول" للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020.وتمثل الإجراءات الجديدة لإيكواس تشديدا كبيرا في موقفها تجاه مالي التي اقترحت سلطاتها المؤقتة إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2025 بدلا من فبراير/ شباط كما تم الاتفاق في الأصل مع الكتلة.
صرح متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية لوكالة "سبوتنيك"، أن شركة "Air France" علقت اليوم الاثنين رحلاتها إلى العاصمة المالية باماكو.
وقال متحدث باسم الشركة دون الخوض في تفاصيل أخرى: "نعلق الرحلات الجوية اليوم بسبب القيود التشغيلية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم استئناف الرحلات الجوية يوم الثلاثاء، قال: "لا يمكننا إعطاء معلومات بعد. لكن لا يمكننا تسيير رحلات اليوم".
يذكر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أعلنت في وقت سابق أن المجموعة ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة ردا على التأجيل "غير المقبول" للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020.
وتمثل الإجراءات الجديدة لإيكواس تشديدا كبيرا في موقفها تجاه مالي التي اقترحت سلطاتها المؤقتة إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2025 بدلا من فبراير/ شباط كما تم الاتفاق في الأصل مع الكتلة.