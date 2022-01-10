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الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى العاصمة المالية اليوم الاثنين
الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى العاصمة المالية اليوم الاثنين
صرح متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية لوكالة "سبوتنيك"، أن شركة "Air France" علقت اليوم الاثنين رحلاتها إلى العاصمة المالية باماكو. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T13:57+0000
2022-01-10T13:57+0000
العالم
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وقال متحدث باسم الشركة دون الخوض في تفاصيل أخرى: "نعلق الرحلات الجوية اليوم بسبب القيود التشغيلية".يذكر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أعلنت في وقت سابق أن المجموعة ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة ردا على التأجيل "غير المقبول" للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020.وتمثل الإجراءات الجديدة لإيكواس تشديدا كبيرا في موقفها تجاه مالي التي اقترحت سلطاتها المؤقتة إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2025 بدلا من فبراير/ شباط كما تم الاتفاق في الأصل مع الكتلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/المجلس-العسكري-في-مالي-يرد-على-عقوبات-إيكواس-1055158294.html
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العالم

الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى العاصمة المالية اليوم الاثنين

13:57 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / BORIS HORVAT طائرة ركاب فرنسية
طائرة ركاب فرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / BORIS HORVAT
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صرح متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية لوكالة "سبوتنيك"، أن شركة "Air France" علقت اليوم الاثنين رحلاتها إلى العاصمة المالية باماكو.
وقال متحدث باسم الشركة دون الخوض في تفاصيل أخرى: "نعلق الرحلات الجوية اليوم بسبب القيود التشغيلية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم استئناف الرحلات الجوية يوم الثلاثاء، قال: "لا يمكننا إعطاء معلومات بعد. لكن لا يمكننا تسيير رحلات اليوم".
يذكر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أعلنت في وقت سابق أن المجموعة ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة ردا على التأجيل "غير المقبول" للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020.
وتمثل الإجراءات الجديدة لإيكواس تشديدا كبيرا في موقفها تجاه مالي التي اقترحت سلطاتها المؤقتة إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2025 بدلا من فبراير/ شباط كما تم الاتفاق في الأصل مع الكتلة.
رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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07:14 GMT
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