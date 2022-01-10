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الرئاسة الكازاخية تعلن انعقاد قمة غير اعتيادية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
الرئاسة الكازاخية تعلن انعقاد قمة غير اعتيادية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، بيريك والي، اليوم الإثنين، أن الجلسة غير الاعتيادية لجلسة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستنعقد اليوم. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T07:20+0000
2022-01-10T07:21+0000
كازاخستان
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وكتب والي على تطبيق انستغرام: "اليوم سيشارك الرئيس قاسم-جومارت توكايف في الجلسة غير الاعتيادية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي دعت كازاخستان لانعقادها".وأضاف، أن اللقاء سيبث على الهواء مباشرة على القناة التلفزيونية الوطنية "خبر 24".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألماتي كبرى مدن البلاد.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
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الرئاسة الكازاخية تعلن انعقاد قمة غير اعتيادية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

07:20 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 07:21 GMT 10.01.2022)
© Sputnik . Aleksey Drujinin  / الذهاب إلى بنك الصورمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
منظمة معاهدة الأمن الجماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . Aleksey Drujinin
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، بيريك والي، اليوم الإثنين، أن الجلسة غير الاعتيادية لجلسة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستنعقد اليوم.
وكتب والي على تطبيق انستغرام: "اليوم سيشارك الرئيس قاسم-جومارت توكايف في الجلسة غير الاعتيادية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي دعت كازاخستان لانعقادها".

وأضاف، أن اللقاء سيبث على الهواء مباشرة على القناة التلفزيونية الوطنية "خبر 24".

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألماتي كبرى مدن البلاد.

وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
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