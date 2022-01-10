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https://arabic.sputniknews.com/20220110/الرئيس-الفرنسي-يعلن-تعميم-فرض-الغرامات-بدلا-من-السجن-لمن-حكم-عليه-بأقل-من-عام-1055182244.html
الرئيس الفرنسي يعلن تعميم فرض الغرامات بدلا من السجن لمن حكم عليه بأقل من عام
الرئيس الفرنسي يعلن تعميم فرض الغرامات بدلا من السجن لمن حكم عليه بأقل من عام
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعميم تطبيق الغرامات بدلا من السجن، على الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن أقل من سنة. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T14:56+0000
2022-01-10T14:56+0000
العالم
فرنسا
تحرش جنسي
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وقال ماكرون، خلال زيارته لمدينة نيس، اليوم الاثنين، إنه سيتم تعميم فرض الغرامات الثابتة "على جميع الجرائم التي تنص على عقوبة بالسجن تقل عن عام واحد"، مشددا على أن هذا المبدأ أثبت فاعليته في مواضيع تتعلق بالمخدرات، بحسب ما نقلت شبكة "BFM" الإخبارية المحلية.وأشار الرئيس الفرنسي إلى توسيع مبدأ الغرامات ليشمل عدة قضايا أخرى، موضحا أنه تمت كذلك مضاعفة غرامة التحرش في الشارع ولاسيما في المواصلات العامة ضد النساء، 3 أضعاف لتبلغ 300 يورو.إلى جانب ذلك، أعرب ماكرون عن أمنيته بتشكيل قوات عمل جمهورية للتدخل في الحالات الطارئة في بعض الأحياء التي تواجه صعوبات، وذلك من أجل تأمينها.وتأتي هذه التصريحات قبيل انتخابات رئاسية مرتقبة في 10 أبريل/نيسان المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة هذه المرة. والأربعاء الماضي، أعرب ماكرون عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا بالوقت نفسه إلى أنه لم يحسم قراره بعد.
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العالم, فرنسا, تحرش جنسي

الرئيس الفرنسي يعلن تعميم فرض الغرامات بدلا من السجن لمن حكم عليه بأقل من عام

14:56 GMT 10.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعميم تطبيق الغرامات بدلا من السجن، على الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن أقل من سنة.
وقال ماكرون، خلال زيارته لمدينة نيس، اليوم الاثنين، إنه سيتم تعميم فرض الغرامات الثابتة "على جميع الجرائم التي تنص على عقوبة بالسجن تقل عن عام واحد"، مشددا على أن هذا المبدأ أثبت فاعليته في مواضيع تتعلق بالمخدرات، بحسب ما نقلت شبكة "BFM" الإخبارية المحلية.
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وأشار الرئيس الفرنسي إلى توسيع مبدأ الغرامات ليشمل عدة قضايا أخرى، موضحا أنه تمت كذلك مضاعفة غرامة التحرش في الشارع ولاسيما في المواصلات العامة ضد النساء، 3 أضعاف لتبلغ 300 يورو.
إلى جانب ذلك، أعرب ماكرون عن أمنيته بتشكيل قوات عمل جمهورية للتدخل في الحالات الطارئة في بعض الأحياء التي تواجه صعوبات، وذلك من أجل تأمينها.
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وتأتي هذه التصريحات قبيل انتخابات رئاسية مرتقبة في 10 أبريل/نيسان المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة هذه المرة. والأربعاء الماضي، أعرب ماكرون عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا بالوقت نفسه إلى أنه لم يحسم قراره بعد.
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