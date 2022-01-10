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الرئيس قيس سعيد يلتقي سفير روسيا لدى تونس بمناسبة انتهاء مدة عمله
الرئيس قيس سعيد يلتقي سفير روسيا لدى تونس بمناسبة انتهاء مدة عمله
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج الرئاسي، السفير سيرغي نيكولاف، سفير روسيا لدى تونس، بمناسبة انتهاء مدة عمله في البلاد. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T20:44+0000
2022-01-10T20:44+0000
روسيا
أخبار تونس اليوم
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وحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن اللقاء يأتي كوداع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهام السفير الروسي في تونس.وتوجّه رئيس الجمهورية التونسية بالشكر للسفير الروسي على جهوده لتطوير علاقات التعاون المتينة بين تونس وروسيا.وزفقا للبيان أكّد الرئيس التونسي على أن بلاده تتطلع إلى مزيد من تطوير هذه الروابط وتنويعها مستقبلا لا سيما في مجالات الاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة وتكنولوجيا الفضاء.ومن جانبه، أكد السفير الروسي أن موسكو واثقة في قدرة الشعب التونسي على تجاوز كل الصعوبات، وهي أيضا حريصة على إعطاء دفع أقوى لعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمعها بتونس عبر استكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين في مجالات متنوّعة.
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روسيا, أخبار تونس اليوم

الرئيس قيس سعيد يلتقي سفير روسيا لدى تونس بمناسبة انتهاء مدة عمله

20:44 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج الرئاسي، السفير سيرغي نيكولاف، سفير روسيا لدى تونس، بمناسبة انتهاء مدة عمله في البلاد.
وحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن اللقاء يأتي كوداع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهام السفير الروسي في تونس.
وتوجّه رئيس الجمهورية التونسية بالشكر للسفير الروسي على جهوده لتطوير علاقات التعاون المتينة بين تونس وروسيا.
وزفقا للبيان أكّد الرئيس التونسي على أن بلاده تتطلع إلى مزيد من تطوير هذه الروابط وتنويعها مستقبلا لا سيما في مجالات الاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة وتكنولوجيا الفضاء.
ومن جانبه، أكد السفير الروسي أن موسكو واثقة في قدرة الشعب التونسي على تجاوز كل الصعوبات، وهي أيضا حريصة على إعطاء دفع أقوى لعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمعها بتونس عبر استكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين في مجالات متنوّعة.
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