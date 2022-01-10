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السعودية.. عقوبة مخالفة التباعد الاجتماعي قد تصل لمائة ألف ريال
السعودية.. عقوبة مخالفة التباعد الاجتماعي قد تصل لمائة ألف ريال
كشف الأمن العام في السعودية، عن عدة أمور تعد مخالفة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:03+0000
2022-01-10T12:03+0000
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
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وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أوضح الأمن العام اليوم الاثنين، قيمة العقوبة المالية للأشخاص المخالفين لقواعد مكافحة فيروس كورونا.وذكر الأمن العام أن: "عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".وأوضح: أن الفرد المخالف يغرم 1000 ريال، مشيرا إلى أن العقوبة الموقعة في المرة السابقة تضاعف عند التكرار وتصل إلى 100000 ريال.
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أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا

السعودية.. عقوبة مخالفة التباعد الاجتماعي قد تصل لمائة ألف ريال

12:03 GMT 10.01.2022
© AP Photo / Amr Nabilمدينة جدة، السعودية يونيو 2020
مدينة جدة، السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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كشف الأمن العام في السعودية، عن عدة أمور تعد مخالفة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أوضح الأمن العام اليوم الاثنين، قيمة العقوبة المالية للأشخاص المخالفين لقواعد مكافحة فيروس كورونا.
وذكر الأمن العام أن: "عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".
وأوضح: أن الفرد المخالف يغرم 1000 ريال، مشيرا إلى أن العقوبة الموقعة في المرة السابقة تضاعف عند التكرار وتصل إلى 100000 ريال.
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