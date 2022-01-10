https://arabic.sputniknews.com/20220110/الشرطة-السودانية-توقف-العشرات-بعد-إصابة-22-من-أفرادها-خلال-التظاهرات-1055164374.html

الشرطة السودانية توقف العشرات بعد إصابة 22 من أفرادها خلال التظاهرات

الشرطة السودانية توقف العشرات بعد إصابة 22 من أفرادها خلال التظاهرات

أكدت الشرطة السودانية أنها تعاملت مع "الحالات المتفلتة" خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد أمس الأحد "بالقدر المعقول من القوة القانونية". 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T09:52+0000

2022-01-10T09:52+0000

2022-01-10T09:52+0000

العالم العربي

السودان

الشرطة السودانية

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وأصدر المكتب الصحفي للشرطة بيانا، اليوم الاثنين، حول التظاهرات التي انطلقت في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، جاء فيه أن مضابط الشرطة سجلت وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين، وفقا لوكالة السودان للأنباء.ونفت الشرطة في بيانها ما تداولته بعض مواقع التواصل عن استشهاد ضابط شرطة برتبة ملازم خلال التظاهرات.وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 63 قتيلا.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان.وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اتخذ البرهان عدة قرارات تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/لجنة-أطباء-السودان-تعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاحتجاجات-إلى-63-قتيلا-1055160825.html

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العالم العربي, السودان, الشرطة السودانية