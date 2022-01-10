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https://arabic.sputniknews.com/20220110/الشرطة-السودانية-توقف-العشرات-بعد-إصابة-22-من-أفرادها-خلال-التظاهرات-1055164374.html
الشرطة السودانية توقف العشرات بعد إصابة 22 من أفرادها خلال التظاهرات
الشرطة السودانية توقف العشرات بعد إصابة 22 من أفرادها خلال التظاهرات
أكدت الشرطة السودانية أنها تعاملت مع "الحالات المتفلتة" خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد أمس الأحد "بالقدر المعقول من القوة القانونية". 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T09:52+0000
2022-01-10T09:52+0000
العالم العربي
السودان
الشرطة السودانية
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وأصدر المكتب الصحفي للشرطة بيانا، اليوم الاثنين، حول التظاهرات التي انطلقت في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، جاء فيه أن مضابط الشرطة سجلت وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين، وفقا لوكالة السودان للأنباء.ونفت الشرطة في بيانها ما تداولته بعض مواقع التواصل عن استشهاد ضابط شرطة برتبة ملازم خلال التظاهرات.وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 63 قتيلا.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان.وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اتخذ البرهان عدة قرارات تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/لجنة-أطباء-السودان-تعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاحتجاجات-إلى-63-قتيلا-1055160825.html
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العالم العربي, السودان, الشرطة السودانية

الشرطة السودانية توقف العشرات بعد إصابة 22 من أفرادها خلال التظاهرات

09:52 GMT 10.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمتظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021
متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أكدت الشرطة السودانية أنها تعاملت مع "الحالات المتفلتة" خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد أمس الأحد "بالقدر المعقول من القوة القانونية".
وأصدر المكتب الصحفي للشرطة بيانا، اليوم الاثنين، حول التظاهرات التي انطلقت في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، جاء فيه أن مضابط الشرطة سجلت وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

وكشف البيان عن إصابة 22 فردا من عناصر الشرطة، فضلا عن تهشيم زجاج 4 من مركباتها، لافتا إلى أنه جرى القبض على 86 مواطنا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، على خلفية تلك التجاوزات.

نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
لجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 63 قتيلا
08:27 GMT
ونفت الشرطة في بيانها ما تداولته بعض مواقع التواصل عن استشهاد ضابط شرطة برتبة ملازم خلال التظاهرات.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 63 قتيلا.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اتخذ البرهان عدة قرارات تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
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