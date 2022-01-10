تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220110/الشرطة-تداهم-أكبر-مختبر-للقنب-الهندي-في-إسرائيل-فيديو-1055177279.html
الشرطة تداهم أكبر مختبر للقنب الهندي في إسرائيل... فيديو
الشرطة تداهم أكبر مختبر للقنب الهندي في إسرائيل... فيديو
كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن أكبر صوبة لزراعة نبات القنب الهندي المخدر أسفل فندق جنوبي البلاد. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T13:56+0000
2022-01-10T13:56+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
مخدرات
ماريجوانا
القنب
تدخين الماريجوانا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102523/07/1025230743_0:0:3093:1739_1920x0_80_0_0_7df07059d93e499285288700fcffd217.jpg
وأفادت القناة "12" العبرية بأنه تمت إقامة المختبر على مساحة 800 متر مربع أسفل فندق في مدينة أشدود، وكان من المفترض أن يجمع الشركاء- الذين استثمروا نصف مليون شيكل (160 ألف دولار) في المكان- 50 مليون شيكل (نحو 16 مليون دولار) بعد الحصاد الذي كان مقررا خلال أيام قبل سقوطهم في أيدي الشرطة.وفي التفاصيل، قالت القناة إن ثمانية شركاء، وهم مجرمون معروفون للشرطة في مجال المخدرات، قرروا إنشاء مختبر لزراعة القنب الهندي، وهو أحد أكبر المعامل على الإطلاق في البلاد في السنوات الأخيرة.وأشارت إلى أنهم استأجروا قبوا في مبنى المنطقة الصناعية بأشدود، يضم مكاتب وفندق، وأقاموا مختبرهم على مساحة 800 متر مربع.ونقلت القناة عن ضابط شرطة قوله: "كان هدفهم إخفاء حقيقة وجود معمل للماريجوانا (تصنع من الأوراق المجففة وبراعم نبات القنب) في المبنى. استثمروا كل أموالهم في المكان. كان من المفترض أن يكسبوا ما لا يقل عن 50 مليون شيكل".وأضاف: "استثمر المجرمون أكثر من نصف مليون شيكل في تأجير المكان وشراء معدات باهظة الثمن ومتطورة من شأنها تسريع نمو الشتلات. قاموا بشراء شاحنة كبيرة لنقل المواد الغذائية ونقلوا بها المعدات إلى المختبر".ولكن، قبل أن يوشك المجرمون على جني أوراق الماريجوانا وتسويقها لتجار المخدرات في وسط البلاد، داهم المحققون المختبر، وألقوا القبض على 7 منهم فيما لا يزال الثامن طليقا، وتم مصادرة المعدات، و3100 شتلة من مكان الحادث ومصادرة شاحنة وسيارة للمشتبه بهم.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102523/07/1025230743_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f76ea63b8fc2b29d36a0c3c1836a9f0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مخدرات, ماريجوانا, القنب, تدخين الماريجوانا

الشرطة تداهم أكبر مختبر للقنب الهندي في إسرائيل... فيديو

13:56 GMT 10.01.2022
© REUTERS / Ronen Zvulunالشرطة الإسرائيلية في القدس
الشرطة الإسرائيلية في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
تابعنا عبر
كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن أكبر صوبة لزراعة نبات القنب الهندي المخدر أسفل فندق جنوبي البلاد.
وأفادت القناة "12" العبرية بأنه تمت إقامة المختبر على مساحة 800 متر مربع أسفل فندق في مدينة أشدود، وكان من المفترض أن يجمع الشركاء- الذين استثمروا نصف مليون شيكل (160 ألف دولار) في المكان- 50 مليون شيكل (نحو 16 مليون دولار) بعد الحصاد الذي كان مقررا خلال أيام قبل سقوطهم في أيدي الشرطة.
وفي التفاصيل، قالت القناة إن ثمانية شركاء، وهم مجرمون معروفون للشرطة في مجال المخدرات، قرروا إنشاء مختبر لزراعة القنب الهندي، وهو أحد أكبر المعامل على الإطلاق في البلاد في السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أنهم استأجروا قبوا في مبنى المنطقة الصناعية بأشدود، يضم مكاتب وفندق، وأقاموا مختبرهم على مساحة 800 متر مربع.
ونقلت القناة عن ضابط شرطة قوله: "كان هدفهم إخفاء حقيقة وجود معمل للماريجوانا (تصنع من الأوراق المجففة وبراعم نبات القنب) في المبنى. استثمروا كل أموالهم في المكان. كان من المفترض أن يكسبوا ما لا يقل عن 50 مليون شيكل".
وأضاف: "استثمر المجرمون أكثر من نصف مليون شيكل في تأجير المكان وشراء معدات باهظة الثمن ومتطورة من شأنها تسريع نمو الشتلات. قاموا بشراء شاحنة كبيرة لنقل المواد الغذائية ونقلوا بها المعدات إلى المختبر".
ولكن، قبل أن يوشك المجرمون على جني أوراق الماريجوانا وتسويقها لتجار المخدرات في وسط البلاد، داهم المحققون المختبر، وألقوا القبض على 7 منهم فيما لا يزال الثامن طليقا، وتم مصادرة المعدات، و3100 شتلة من مكان الحادث ومصادرة شاحنة وسيارة للمشتبه بهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:12 GMTالتحالف يعلن عن خسائر كبيرة في الأرواح لدى "أنصار الله" إثر 49 عملية عسكرية
14:08 GMTمستشار عون: الحوار هو مدخل أساسي لحل جميع مشاكل وأزمات لبنان
14:05 GMTدراسة: التغير المناخي العالمي يطور مشكلة خطيرة داخل الكلى البشرية
14:05 GMTانقطاع الاتصالات والإنترنت مجددا في كازاخستان
13:57 GMTالخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى العاصمة المالية اليوم الاثنين
13:57 GMTخبير عسكري: دخول القوات كازاخستان يحمي آسيا الوسطى بأكملها من الانفجار
13:56 GMTالشرطة تداهم أكبر مختبر للقنب الهندي في إسرائيل... فيديو
13:54 GMTقطار ركاب سريع يصدم طائرة بعد هبوطها اضطراريا على سكة حديد... فيديو
13:53 GMTالعلماء يحددون أفضل وقت لتلقي أدوية خفض الكوليسترول
13:48 GMTالبرلمان العراقي يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد ويحدد موعد الانتخابات
13:47 GMTما مصير مبادرة الأمم المتحدة للحوار بين فرقاء السودان؟
13:45 GMT"استعدوا للأسوأ"... أوميكرون يكلف إسرائيل 640 مليون دولار كل 3 أسابيع
13:40 GMTأقوى كاسحة جليد في العالم تنفذ أول رحلة في القطب الشمالي خلفها قافلة من السفن... صور وفيديو
13:36 GMTبرأيك، ماذا حدث في كازاخستان؟
13:33 GMTالسيسي يصدر توجيهات بإيصال الغاز المصري إلى لبنان
13:30 GMTشائعات العام الجديد تربط رونالدو بالانتقال إلى برشلونة
13:29 GMTحكاية المستفيد رقم 1... بترت الحرب قدمه فأضحى نحاتا للبسمة على شفاه ضحاياها
13:18 GMTقاض إسرائيلي يوبخ نتنياهو: اخرج من بيتك مبكرا
13:16 GMTالحلبوسي يفوز برئاسة البرلمان العراقي... والأمم المتحدة تدعو لاحترام خارطة الطريق الليبية
13:14 GMT بيلاروسيا تستورد مجموعة جديدة من صواريخ "تور" الروسية المطورة