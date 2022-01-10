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العثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق بولاية فلوريدا الأمريكية
العثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق بولاية فلوريدا الأمريكية
قال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج على تويتر، يوم الأحد، إنه تم العثور على الممثل والكوميديان بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T04:11+0000
2022-01-10T04:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشتهر ساجيت باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التليفزيونية (فول هاوس).وأضاف المكتب أن المحققين لم يعثروا على أي علامات تدل على وجود جريمة أو تعاطي مخدرات، وفقا لرويترز.وكان ساجيت(65 عاما) قد قدم عرضا كوميديا في فلوريدا مساء السبت، وأبدى على تويتر تقديره للجمهور.ولعب ساجيت دور الأب الأرمل داني تانر في (فول هاوس) من 1987 إلى 1995 وأيضا في جزء ثان بعنوان (فولر هاوس) من 2016 إلى 2020.وقدم ساجيت أيضا برنامج "أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكا في أمريكا" من 1989 إلى 1997.
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الولايات المتحدة الأمريكية

العثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق بولاية فلوريدا الأمريكية

04:11 GMT 10.01.2022
© REUTERS / Danny Moloshokالعثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق بولاية فلوريدا الأمريكية 10 يناير 2022
العثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق بولاية فلوريدا الأمريكية 10 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Danny Moloshok
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قال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج على تويتر، يوم الأحد، إنه تم العثور على الممثل والكوميديان بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.
واشتهر ساجيت باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التليفزيونية (فول هاوس).
وأضاف المكتب أن المحققين لم يعثروا على أي علامات تدل على وجود جريمة أو تعاطي مخدرات، وفقا لرويترز.
وكان ساجيت(65 عاما) قد قدم عرضا كوميديا في فلوريدا مساء السبت، وأبدى على تويتر تقديره للجمهور.
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ولعب ساجيت دور الأب الأرمل داني تانر في (فول هاوس) من 1987 إلى 1995 وأيضا في جزء ثان بعنوان (فولر هاوس) من 2016 إلى 2020.
وقدم ساجيت أيضا برنامج "أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكا في أمريكا" من 1989 إلى 1997.
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04:11 GMTالعثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق بولاية فلوريدا الأمريكية
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