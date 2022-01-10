تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220110/العثور-على-الممثل-بوب-ساجيت-ميتا-في-غرفة-بفندق-بولاية-فلوريدا-الأمريكية-1055156356.html
العثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق بولاية فلوريدا الأمريكية
العثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق بولاية فلوريدا الأمريكية
قال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج على تويتر، يوم الأحد، إنه تم العثور على الممثل والكوميديان بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T04:11+0000
2022-01-10T04:11+0000
2022-01-10T04:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055156331_0:0:2921:1643_1920x0_80_0_0_85c9f25335427706fd6de0eb9b10170f.jpg
واشتهر ساجيت باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التليفزيونية (فول هاوس).وأضاف المكتب أن المحققين لم يعثروا على أي علامات تدل على وجود جريمة أو تعاطي مخدرات، وفقا لرويترز.وكان ساجيت(65 عاما) قد قدم عرضا كوميديا في فلوريدا مساء السبت، وأبدى على تويتر تقديره للجمهور.ولعب ساجيت دور الأب الأرمل داني تانر في (فول هاوس) من 1987 إلى 1995 وأيضا في جزء ثان بعنوان (فولر هاوس) من 2016 إلى 2020.وقدم ساجيت أيضا برنامج "أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكا في أمريكا" من 1989 إلى 1997.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/كشف-أسباب-حريق-شقة-نيويورك-المريع-الذي-قتل-19-بينهم-9-أطفال-1055156182.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055156331_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_021051b02f1cf39ed72cf278f5ff38ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
العثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق بولاية فلوريدا الأمريكية
قال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج على تويتر، يوم الأحد، إنه تم العثور على الممثل والكوميديان بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.
واشتهر ساجيت باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التليفزيونية (فول هاوس).
وأضاف المكتب أن المحققين
لم يعثروا على أي علامات تدل على وجود جريمة
أو تعاطي مخدرات، وفقا لرويترز.
وكان ساجيت(65 عاما) قد قدم عرضا كوميديا في فلوريدا مساء السبت، وأبدى على تويتر تقديره للجمهور.
ولعب ساجيت دور الأب الأرمل داني تانر في (فول هاوس) من 1987 إلى 1995 وأيضا في جزء ثان بعنوان (فولر هاوس) من 2016 إلى 2020.
وقدم ساجيت أيضا برنامج "أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكا في أمريكا" من 1989 إلى 1997.