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https://arabic.sputniknews.com/20220110/العراق-استدعاء-مسؤولين-سابقين-بنينوى-بعد-اختفاء-عربات-كانت-بعدتهم-لدى-اجتياح-داعش-1055158596.html
العراق... استدعاء مسؤولين سابقين بنينوى بعد اختفاء عربات كانت بعدتهم لدى اجتياح "داعش"
العراق... استدعاء مسؤولين سابقين بنينوى بعد اختفاء عربات كانت بعدتهم لدى اجتياح "داعش"
استدعت السلطات العراقية، مسؤولين سابقين بمحافظة نينوى شمالي البلاد، على خلفية التحقيق في اختفاء مركبات كانت بعهدتهم لدى اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي المنطقة... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T07:38+0000
2022-01-10T07:38+0000
أخبار العراق اليوم
نينوى
تنظيم داعش الأرهابي
العراق
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وقالت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الإثنين، إن هيئة النزاهة العراقية (معنية بالتحقيق في ملفات الفساد)، أصدرت أوامر استقدام بحقِ رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق؛ على خلفية التحقيق في قضيّة فقدان عجلات كانت بذمتهم.ونقلت عن دائرة التحقيقات في الهيئة، قولها في بيان إنها حققت في القضية وأحالتها إلى القضاء، لافتة إلى أنه تم إصدار أوامر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة السابق، و22 من أعضاء المجلس، للتحقيق في "قضيّة فقدان العجلات التي كانت بذمّتهم أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المُحافظة".وكانت هيئة النزاهة العراقية أصدرت في الماضي، أوامر قبض واستقدام بحق مسؤوليين محليين في نينوى، بينهم محافظون سابقون وأعضاء في مجلس المحافظة، أدين بعضهم بقضايا فساد وإهدار للمال العام، وصدرت ضد بعضهم أحكام بالسجن.وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
العراق
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أخبار العراق اليوم, نينوى, تنظيم داعش الأرهابي, العراق

العراق... استدعاء مسؤولين سابقين بنينوى بعد اختفاء عربات كانت بعدتهم لدى اجتياح "داعش"

07:38 GMT 10.01.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okiliأفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okili
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استدعت السلطات العراقية، مسؤولين سابقين بمحافظة نينوى شمالي البلاد، على خلفية التحقيق في اختفاء مركبات كانت بعهدتهم لدى اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي المنطقة صيف عام 2014.
وقالت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الإثنين، إن هيئة النزاهة العراقية (معنية بالتحقيق في ملفات الفساد)، أصدرت أوامر استقدام بحقِ رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق؛ على خلفية التحقيق في قضيّة فقدان عجلات كانت بذمتهم.
ونقلت عن دائرة التحقيقات في الهيئة، قولها في بيان إنها حققت في القضية وأحالتها إلى القضاء، لافتة إلى أنه تم إصدار أوامر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة السابق، و22 من أعضاء المجلس، للتحقيق في "قضيّة فقدان العجلات التي كانت بذمّتهم أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المُحافظة".
وكانت هيئة النزاهة العراقية أصدرت في الماضي، أوامر قبض واستقدام بحق مسؤوليين محليين في نينوى، بينهم محافظون سابقون وأعضاء في مجلس المحافظة، أدين بعضهم بقضايا فساد وإهدار للمال العام، وصدرت ضد بعضهم أحكام بالسجن.
وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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