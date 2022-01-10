العراق... استدعاء مسؤولين سابقين بنينوى بعد اختفاء عربات كانت بعدتهم لدى اجتياح "داعش"

وقالت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الإثنين، إن هيئة النزاهة العراقية (معنية بالتحقيق في ملفات الفساد)، أصدرت أوامر استقدام بحقِ رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق؛ على خلفية التحقيق في قضيّة فقدان عجلات كانت بذمتهم.ونقلت عن دائرة التحقيقات في الهيئة، قولها في بيان إنها حققت في القضية وأحالتها إلى القضاء، لافتة إلى أنه تم إصدار أوامر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة السابق، و22 من أعضاء المجلس، للتحقيق في "قضيّة فقدان العجلات التي كانت بذمّتهم أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المُحافظة".وكانت هيئة النزاهة العراقية أصدرت في الماضي، أوامر قبض واستقدام بحق مسؤوليين محليين في نينوى، بينهم محافظون سابقون وأعضاء في مجلس المحافظة، أدين بعضهم بقضايا فساد وإهدار للمال العام، وصدرت ضد بعضهم أحكام بالسجن.وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
استدعت السلطات العراقية، مسؤولين سابقين بمحافظة نينوى شمالي البلاد، على خلفية التحقيق في اختفاء مركبات كانت بعهدتهم لدى اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي المنطقة صيف عام 2014.
وقالت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الإثنين، إن هيئة النزاهة العراقية (معنية بالتحقيق في ملفات الفساد)، أصدرت أوامر استقدام بحقِ رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق؛ على خلفية التحقيق في قضيّة فقدان عجلات كانت بذمتهم.
ونقلت عن دائرة التحقيقات في الهيئة، قولها في بيان إنها حققت في القضية وأحالتها إلى القضاء، لافتة إلى أنه تم إصدار أوامر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة السابق، و22 من أعضاء المجلس، للتحقيق في "قضيّة فقدان العجلات التي كانت بذمّتهم أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المُحافظة".
وكانت هيئة النزاهة العراقية أصدرت في الماضي، أوامر قبض واستقدام بحق مسؤوليين محليين في نينوى، بينهم محافظون سابقون وأعضاء في مجلس المحافظة، أدين بعضهم بقضايا فساد وإهدار للمال العام، وصدرت ضد بعضهم أحكام بالسجن.
وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.