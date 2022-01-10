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https://arabic.sputniknews.com/20220110/العلاقات-التاريخية-بين-أمريكا-وكازاخستان-كيف-تطورت-وإلى-أين-وصلت؟--1055173173.html
العلاقات التاريخية بين أمريكا وكازاخستان.. كيف تطورت وإلى أين وصلت؟
العلاقات التاريخية بين أمريكا وكازاخستان.. كيف تطورت وإلى أين وصلت؟
تعود علاقة أمريكا التاريخية بكازاخستان إلى عام 1991 حين اعترفت باستقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في 1991، ومنذ ذلك الوقت تسعى السياسة الخارجية لكازاخستان... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:45+0000
2022-01-10T12:45+0000
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كازاخستان
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وبحسب موقع قناة الجزيرة، العديد من الخبراء يرون أن دولة كازاخستان هي أقرب إلى روسيا منها إلى أمريكا، ما أدى إلى تعقيد العلاقات الأميركية الكازاخستانية، خاصة خلال السنوات الأخيرة.ويشير المقال إلى أن روسيا اعتبرت أن اندلاع أعمال العنف الأخيرة في كازاخستان والتي بدأت باحتجاجات على زيادة أسعار الغاز الطبيعي، سببها خارجي في إشارة إلى الولايات المتحدة، حيث أشارت بعض الصحف الروسية إلى أن تلك الأحادث ما هي إلا "خدعة قذرة تستهدف موسكو" قبل المحادثات المرتقبة حول أزمة أوكرانيا بين واشنطن وحلف الأطلسي وروسيا.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد نفت الادعاءات الروسية، في حين أدان بيان صدر عن وزارة الخارجية عن متابعة الحكومة الأميركية أعمال العنف وتدمير الممتلكات، وحث السلطات والمتظاهرين إلى ضبط النفس، واحترام المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام والدفاع عنها، بما في ذلك إعادة خدمة الإنترنت، مطالبة كل الأطراف بالعمل لحل معضلة إعلان الطوارئ في البلاد.من جهة ثانية، هاجم سيرجي كاسباروف، السياسي الروسي المعارض ولاعب الشطرنج الشهير ليغرد، البيانات الدبلوماسية الأميركية والغربية الداعية للتهدئة، وقال كاسباروف "هل يولي بايدن وقادة الاتحاد الأوروبي اهتماما مع تبلور غزو جديد على غرار الغزو السوفياتي للمجر؟ أم أنهم سوف يستمرون في الثرثرة بشأن حل مغامرات بوتين العسكرية دبلوماسيا؟ ماكرون، شولتز، بوتين يدعمون الدكتاتوريات في جميع أنحاء العالم، من يدافع عن الشعب؟".وجاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن مجلس "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" قرر إرسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان (البلد العضو في المنظمة) على خلفية الاضطرابات الأمنية هناك، وذلك استجابة لمناشدة الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف، قادة الدول الأعضاء في المنظمة بقيادة روسيا، مساعدة بلاده في مواجهة أحداث العنف والاضطرابات الأخيرة.وتأتي أهمية كازاخستان من موقعها الجغرافي المتميز بين روسيا والصين وغناها بموارد الطاقة.ووفقا لدراسة حديثة صدرت عن الكونغرس، فإن العلاقات الأمريكية الكازاخستانية الحديثة تعد علاقات ناجحة، حيث عملت كازاخستان للتخلص من السلاح النووي، بعد أن كانت مركزا للتجارب النووية الرئيسية للاتحاد السوفياتي، إذ تم نقل آخر الأسلحة النووية إلى روسيا في عام 1995 بمساعدة أميركية، كما تستضيف كازاخستان منذ عام 2003، مناورات عسكرية متعددة الأطراف تركز على تدعيم قدرات قوات حفظ السلام، وكان آخرها في يونيو / حزيران 2019.في حين تصنف المنظمات الأميركية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان كازاخستان كدولة غير حرة وغير ديمقراطية، فيما تتم دعوتها للمشاركة في قمة الرئيس بايدن حول الديمقراطية التي انعقدت في ديسمبر / كانون الأول 2021.وتشير الجزيرة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد طلبت اعتمادات بقيمة 10.7 ملايين دولار كمساعدات تقدم إلى كازاخستان في العام المالي 2022، وذلك بهدف تعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية من خلال دعم سيادة القانون، وتعزيز وسائل الإعلام المحلية، وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني.
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روسيا, العالم, أمريكا, كازاخستان

العلاقات التاريخية بين أمريكا وكازاخستان.. كيف تطورت وإلى أين وصلت؟

12:45 GMT 10.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة نور سلطان، كازاخستان 9 أكتوبر 2019
مدينة نور سلطان، كازاخستان 9 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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تعود علاقة أمريكا التاريخية بكازاخستان إلى عام 1991 حين اعترفت باستقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في 1991، ومنذ ذلك الوقت تسعى السياسة الخارجية لكازاخستان إلى تحقيق التوازن مع القوى العظمى، خاصة أنها تتقاسم حدودا طويلة مع روسيا من الشمال والصين إلى الشرق.
وبحسب موقع قناة الجزيرة، العديد من الخبراء يرون أن دولة كازاخستان هي أقرب إلى روسيا منها إلى أمريكا، ما أدى إلى تعقيد العلاقات الأميركية الكازاخستانية، خاصة خلال السنوات الأخيرة.
ويشير المقال إلى أن روسيا اعتبرت أن اندلاع أعمال العنف الأخيرة في كازاخستان والتي بدأت باحتجاجات على زيادة أسعار الغاز الطبيعي، سببها خارجي في إشارة إلى الولايات المتحدة، حيث أشارت بعض الصحف الروسية إلى أن تلك الأحادث ما هي إلا "خدعة قذرة تستهدف موسكو" قبل المحادثات المرتقبة حول أزمة أوكرانيا بين واشنطن وحلف الأطلسي وروسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
أحداث كازاخستان
بوتين: موسكو تراقب عدوان الإرهاب الدولي في كازاخستان
08:51 GMT
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد نفت الادعاءات الروسية، في حين أدان بيان صدر عن وزارة الخارجية عن متابعة الحكومة الأميركية أعمال العنف وتدمير الممتلكات، وحث السلطات والمتظاهرين إلى ضبط النفس، واحترام المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام والدفاع عنها، بما في ذلك إعادة خدمة الإنترنت، مطالبة كل الأطراف بالعمل لحل معضلة إعلان الطوارئ في البلاد.
من جهة ثانية، هاجم سيرجي كاسباروف، السياسي الروسي المعارض ولاعب الشطرنج الشهير ليغرد، البيانات الدبلوماسية الأميركية والغربية الداعية للتهدئة، وقال كاسباروف "هل يولي بايدن وقادة الاتحاد الأوروبي اهتماما مع تبلور غزو جديد على غرار الغزو السوفياتي للمجر؟ أم أنهم سوف يستمرون في الثرثرة بشأن حل مغامرات بوتين العسكرية دبلوماسيا؟ ماكرون، شولتز، بوتين يدعمون الدكتاتوريات في جميع أنحاء العالم، من يدافع عن الشعب؟".
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
أحداث كازاخستان
أمريكا توافق على المغادرة الطوعية لبعض موظفي قنصليتها في كازاخستان
8 يناير, 04:35 GMT
وجاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن مجلس "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" قرر إرسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان (البلد العضو في المنظمة) على خلفية الاضطرابات الأمنية هناك، وذلك استجابة لمناشدة الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف، قادة الدول الأعضاء في المنظمة بقيادة روسيا، مساعدة بلاده في مواجهة أحداث العنف والاضطرابات الأخيرة.
وتأتي أهمية كازاخستان من موقعها الجغرافي المتميز بين روسيا والصين وغناها بموارد الطاقة.
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
أحداث كازاخستان
رئيس كازاخستان: قوى مدمرة حاولت أكثر من مرة زعزعة الوضع في البلاد
08:15 GMT
ووفقا لدراسة حديثة صدرت عن الكونغرس، فإن العلاقات الأمريكية الكازاخستانية الحديثة تعد علاقات ناجحة، حيث عملت كازاخستان للتخلص من السلاح النووي، بعد أن كانت مركزا للتجارب النووية الرئيسية للاتحاد السوفياتي، إذ تم نقل آخر الأسلحة النووية إلى روسيا في عام 1995 بمساعدة أميركية، كما تستضيف كازاخستان منذ عام 2003، مناورات عسكرية متعددة الأطراف تركز على تدعيم قدرات قوات حفظ السلام، وكان آخرها في يونيو / حزيران 2019.
في حين تصنف المنظمات الأميركية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان كازاخستان كدولة غير حرة وغير ديمقراطية، فيما تتم دعوتها للمشاركة في قمة الرئيس بايدن حول الديمقراطية التي انعقدت في ديسمبر / كانون الأول 2021.
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
أحداث كازاخستان
أنطونوف يدعو القوى الديمقراطية في العالم لمساعدة سلطات كازاخستان
أمس, 23:59 GMT
وتشير الجزيرة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد طلبت اعتمادات بقيمة 10.7 ملايين دولار كمساعدات تقدم إلى كازاخستان في العام المالي 2022، وذلك بهدف تعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية من خلال دعم سيادة القانون، وتعزيز وسائل الإعلام المحلية، وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني.
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