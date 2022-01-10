https://arabic.sputniknews.com/20220110/العلاقات-التاريخية-بين-أمريكا-وكازاخستان-كيف-تطورت-وإلى-أين-وصلت؟--1055173173.html

العلاقات التاريخية بين أمريكا وكازاخستان.. كيف تطورت وإلى أين وصلت؟

العلاقات التاريخية بين أمريكا وكازاخستان.. كيف تطورت وإلى أين وصلت؟

تعود علاقة أمريكا التاريخية بكازاخستان إلى عام 1991 حين اعترفت باستقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في 1991، ومنذ ذلك الوقت تسعى السياسة الخارجية لكازاخستان... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T12:45+0000

2022-01-10T12:45+0000

2022-01-10T12:45+0000

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وبحسب موقع قناة الجزيرة، العديد من الخبراء يرون أن دولة كازاخستان هي أقرب إلى روسيا منها إلى أمريكا، ما أدى إلى تعقيد العلاقات الأميركية الكازاخستانية، خاصة خلال السنوات الأخيرة.ويشير المقال إلى أن روسيا اعتبرت أن اندلاع أعمال العنف الأخيرة في كازاخستان والتي بدأت باحتجاجات على زيادة أسعار الغاز الطبيعي، سببها خارجي في إشارة إلى الولايات المتحدة، حيث أشارت بعض الصحف الروسية إلى أن تلك الأحادث ما هي إلا "خدعة قذرة تستهدف موسكو" قبل المحادثات المرتقبة حول أزمة أوكرانيا بين واشنطن وحلف الأطلسي وروسيا.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد نفت الادعاءات الروسية، في حين أدان بيان صدر عن وزارة الخارجية عن متابعة الحكومة الأميركية أعمال العنف وتدمير الممتلكات، وحث السلطات والمتظاهرين إلى ضبط النفس، واحترام المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام والدفاع عنها، بما في ذلك إعادة خدمة الإنترنت، مطالبة كل الأطراف بالعمل لحل معضلة إعلان الطوارئ في البلاد.من جهة ثانية، هاجم سيرجي كاسباروف، السياسي الروسي المعارض ولاعب الشطرنج الشهير ليغرد، البيانات الدبلوماسية الأميركية والغربية الداعية للتهدئة، وقال كاسباروف "هل يولي بايدن وقادة الاتحاد الأوروبي اهتماما مع تبلور غزو جديد على غرار الغزو السوفياتي للمجر؟ أم أنهم سوف يستمرون في الثرثرة بشأن حل مغامرات بوتين العسكرية دبلوماسيا؟ ماكرون، شولتز، بوتين يدعمون الدكتاتوريات في جميع أنحاء العالم، من يدافع عن الشعب؟".وجاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن مجلس "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" قرر إرسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان (البلد العضو في المنظمة) على خلفية الاضطرابات الأمنية هناك، وذلك استجابة لمناشدة الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف، قادة الدول الأعضاء في المنظمة بقيادة روسيا، مساعدة بلاده في مواجهة أحداث العنف والاضطرابات الأخيرة.وتأتي أهمية كازاخستان من موقعها الجغرافي المتميز بين روسيا والصين وغناها بموارد الطاقة.ووفقا لدراسة حديثة صدرت عن الكونغرس، فإن العلاقات الأمريكية الكازاخستانية الحديثة تعد علاقات ناجحة، حيث عملت كازاخستان للتخلص من السلاح النووي، بعد أن كانت مركزا للتجارب النووية الرئيسية للاتحاد السوفياتي، إذ تم نقل آخر الأسلحة النووية إلى روسيا في عام 1995 بمساعدة أميركية، كما تستضيف كازاخستان منذ عام 2003، مناورات عسكرية متعددة الأطراف تركز على تدعيم قدرات قوات حفظ السلام، وكان آخرها في يونيو / حزيران 2019.في حين تصنف المنظمات الأميركية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان كازاخستان كدولة غير حرة وغير ديمقراطية، فيما تتم دعوتها للمشاركة في قمة الرئيس بايدن حول الديمقراطية التي انعقدت في ديسمبر / كانون الأول 2021.وتشير الجزيرة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد طلبت اعتمادات بقيمة 10.7 ملايين دولار كمساعدات تقدم إلى كازاخستان في العام المالي 2022، وذلك بهدف تعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية من خلال دعم سيادة القانون، وتعزيز وسائل الإعلام المحلية، وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني.

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