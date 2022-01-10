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الكشف عن هدف جديد لأكثر منظومات الدفاع الجوي الروسية تطورا
الكشف عن هدف جديد لأكثر منظومات الدفاع الجوي الروسية تطورا
أفاد قائد قوات الدفاع الجوي في جنوب روسيا عن استلام قوات المنطقة العسكرية الجنوبية لأحدث منظومة دفاع جوي من طراز "إس-500" في الأعوام القليلة المقبلة. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:27+0000
2022-01-10T12:28+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال الجنرال نيكولاي غوستيف في حديث لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" إن القوات المسؤولة عن حماية الجنوب الروسي من الهجمات الجوية ستستلم منظومة "إس-500" قبل عام 2025.وبحسب قائد قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية فإن منظومة "إس-500" مخصصة أولا بتدمير الطائرات الرادار (طائرات كشف الأهداف اللازم ضربها) وطائرات الطيران الاستراتيجي والتكتيكي.وحسب المعلومات المتوفرة حاليا فإن وظيفة "إس-500" الأساسية تتلخص في صد الهجوم الصاروخي. إلا أن الطائرة الرادار قد تكون أكثر خطورة من الصاروخ البالستي، فهي تحدد الأهداف اللازم مهاجمتها لصواريخ وطائرات العدو التي تشن هجماتها حسب توجيهات الطائرة الرادار.وقد بدأت قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية تسلم منظومات جديدة من طراز "إس-350". وصرح الجنرال غوستيف، بأن منظومة "إس-350" تستطيع مكافحة المروحيات والصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة، أي أنها مخصصة للتعامل مع الأهداف التي لا يكون استخدام صواريخ "إس-400" و"إس-500" ضدها مُجديًا.
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روسيا, رصد عسكري

الكشف عن هدف جديد لأكثر منظومات الدفاع الجوي الروسية تطورا

12:27 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 10.01.2022)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أفاد قائد قوات الدفاع الجوي في جنوب روسيا عن استلام قوات المنطقة العسكرية الجنوبية لأحدث منظومة دفاع جوي من طراز "إس-500" في الأعوام القليلة المقبلة.
وقال الجنرال نيكولاي غوستيف في حديث لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" إن القوات المسؤولة عن حماية الجنوب الروسي من الهجمات الجوية ستستلم منظومة "إس-500" قبل عام 2025.
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / نظام الدفاع الجوي "إس-500"
نظام الدفاع الجوي إس-500 - سبوتنيك عربي
1/1
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation /
نظام الدفاع الجوي "إس-500"
1/1
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation /
نظام الدفاع الجوي "إس-500"
وبحسب قائد قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية فإن منظومة "إس-500" مخصصة أولا بتدمير الطائرات الرادار (طائرات كشف الأهداف اللازم ضربها) وطائرات الطيران الاستراتيجي والتكتيكي.
© Youtube/КИНО.РИФ АЙВЕНЕНГОصواريخ إس 500 تهاجم 10 رؤوس نووية
صواريخ إس 500 تهاجم 10 رؤوس نووية - سبوتنيك عربي
1/1
© Youtube/КИНО.РИФ АЙВЕНЕНГО
صواريخ إس 500 تهاجم 10 رؤوس نووية
1/1
© Youtube/КИНО.РИФ АЙВЕНЕНГО
صواريخ إس 500 تهاجم 10 رؤوس نووية
وحسب المعلومات المتوفرة حاليا فإن وظيفة "إس-500" الأساسية تتلخص في صد الهجوم الصاروخي. إلا أن الطائرة الرادار قد تكون أكثر خطورة من الصاروخ البالستي، فهي تحدد الأهداف اللازم مهاجمتها لصواريخ وطائرات العدو التي تشن هجماتها حسب توجيهات الطائرة الرادار.
© Youtube/КИНО.РИФ АЙВЕНЕНГОصواريخ "إس – 500" الروسية ترعب الجيش الأمريكي
صواريخ إس – 500 الروسية ترعب الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي
1/1
© Youtube/КИНО.РИФ АЙВЕНЕНГО
صواريخ "إس – 500" الروسية ترعب الجيش الأمريكي
1/1
© Youtube/КИНО.РИФ АЙВЕНЕНГО
صواريخ "إس – 500" الروسية ترعب الجيش الأمريكي
وقد بدأت قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية تسلم منظومات جديدة من طراز "إس-350". وصرح الجنرال غوستيف، بأن منظومة "إس-350" تستطيع مكافحة المروحيات والصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة، أي أنها مخصصة للتعامل مع الأهداف التي لا يكون استخدام صواريخ "إس-400" و"إس-500" ضدها مُجديًا.
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