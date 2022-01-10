الكشف عن هدف جديد لأكثر منظومات الدفاع الجوي الروسية تطورا

وقال الجنرال نيكولاي غوستيف في حديث لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" إن القوات المسؤولة عن حماية الجنوب الروسي من الهجمات الجوية ستستلم منظومة "إس-500" قبل عام 2025.وبحسب قائد قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية فإن منظومة "إس-500" مخصصة أولا بتدمير الطائرات الرادار (طائرات كشف الأهداف اللازم ضربها) وطائرات الطيران الاستراتيجي والتكتيكي.وحسب المعلومات المتوفرة حاليا فإن وظيفة "إس-500" الأساسية تتلخص في صد الهجوم الصاروخي. إلا أن الطائرة الرادار قد تكون أكثر خطورة من الصاروخ البالستي، فهي تحدد الأهداف اللازم مهاجمتها لصواريخ وطائرات العدو التي تشن هجماتها حسب توجيهات الطائرة الرادار.وقد بدأت قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية تسلم منظومات جديدة من طراز "إس-350". وصرح الجنرال غوستيف، بأن منظومة "إس-350" تستطيع مكافحة المروحيات والصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة، أي أنها مخصصة للتعامل مع الأهداف التي لا يكون استخدام صواريخ "إس-400" و"إس-500" ضدها مُجديًا.
وحسب المعلومات المتوفرة حاليا فإن وظيفة "إس-500" الأساسية تتلخص في صد الهجوم الصاروخي. إلا أن الطائرة الرادار قد تكون أكثر خطورة من الصاروخ البالستي، فهي تحدد الأهداف اللازم مهاجمتها لصواريخ وطائرات العدو التي تشن هجماتها حسب توجيهات الطائرة الرادار.
وقد بدأت قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية تسلم منظومات جديدة من طراز "إس-350". وصرح الجنرال غوستيف، بأن منظومة "إس-350" تستطيع مكافحة المروحيات والصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة، أي أنها مخصصة للتعامل مع الأهداف التي لا يكون استخدام صواريخ "إس-400" و"إس-500" ضدها مُجديًا.