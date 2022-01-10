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https://arabic.sputniknews.com/20220110/الكويت-توافق-على-بناء-مطار-جديد-في-المنطقة-الشمالية-1055165437.html
الكويت توافق على بناء مطار جديد في المنطقة الشمالية
الكويت توافق على بناء مطار جديد في المنطقة الشمالية
وافقت السلطات الكويتية، اليوم الإثنين، على بناء مطار جديد في المنطقة الشمالية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية للبلد الخليجي. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T10:14+0000
2022-01-10T10:14+0000
2022-01-10T10:14+0000
الكويت
مطار الكويت
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وقالت الوكالة: "وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم االثنين برئاسة أسامة العتيبي على إنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية".ولم تذكر أي تفاصيل حول موقع إنشاء المطار الجديد بالضبط، أو موعد الانتهاء من المشروع وتكلفة إقامته.وكان مصدر في البلدية قد كشف في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لصحيفة "القبس" المحلية، أن "البلدية تقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني لتخصيص موقع لإنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية".وسبق أن تقدم عضو المجلس البلدي أحمد هديان العنزي باقتراح لتخصيص موقع لإنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية على طريق العبدلي.وأشار هديان وقتها في اقتراحه، بسحب الصحيفة، إلى أن الهدف من المطار الجديد سيكون "خدمة التجمعات العمرانية الجديدة بمنطقتي الشمال والشمال الغربي، حيث التمدد العمراني الأفقي في هاتين المنطقتين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, مطار الكويت
الكويت توافق على بناء مطار جديد في المنطقة الشمالية
وافقت السلطات الكويتية، اليوم الإثنين، على بناء مطار جديد في المنطقة الشمالية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية للبلد الخليجي.
وقالت
الوكالة
: "وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم االثنين برئاسة أسامة العتيبي على إنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية".
ولم تذكر أي تفاصيل حول موقع إنشاء المطار الجديد بالضبط، أو موعد الانتهاء من المشروع وتكلفة إقامته.
وكان مصدر في البلدية قد كشف في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لصحيفة "
القبس
" المحلية، أن "البلدية تقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني لتخصيص موقع لإنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية".
وسبق أن تقدم عضو المجلس البلدي أحمد هديان العنزي باقتراح لتخصيص موقع لإنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية على طريق العبدلي.
وأشار هديان وقتها في اقتراحه، بسحب الصحيفة، إلى أن الهدف من
المطار
الجديد سيكون "خدمة التجمعات العمرانية الجديدة بمنطقتي الشمال والشمال الغربي، حيث التمدد العمراني الأفقي في هاتين المنطقتين".