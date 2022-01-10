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المغرب وغانا في بطولة الأمم الأفريقية... بث مباشر
المغرب وغانا في بطولة الأمم الأفريقية... بث مباشر
10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T15:58+0000
2022-01-10T15:58+0000
2022-01-10T16:02+0000
أخبار المغرب اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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المغرب وغانا في بطولة الأمم الأفريقية... بث مباشر
15:58 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 16:02 GMT 10.01.2022)
يتبع
انطلقت الآن مباراة المغرب وغانا في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
الجديد أولاًالقديم أولاً
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: سامي ماي، أدم ماسينا، نايف أكرد.
خط الوسط: أشرف حكيمي، رومان سايس، عز الدين أوناهي، سليم أمال الله.
خط الهجوم: زكريا أبوخلال، عمران لوزا، سفيان بوفال.
حراسة المرمى: جوجو ولاكوت
خط الدفاع: عبد الرحمن بابا، دانيل أمارتي، اليكساندر دجكيو، أندي يادوم.
خط الوسط: جوزيف بانتسيل، إدريسو بابا، توماس بارتي، كمال الدين سليمانا.
خط الهجوم: أندري أيو، جوردان أيو.