تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20220110/المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-إيطاليا-من-أين-أتوا-وما-تعدادهم-1055168572.html
المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا.. من أين أتوا وما تعدادهم
المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا.. من أين أتوا وما تعدادهم
قال حسن حرفوش رئيس قسم الهجرة في مقاطعة روما إن إحصائيات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 70 ألف مهاجر خلال عام 2021 إلى إيطاليا، بينما تشير تقديرات غير رسمية... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T11:37+0000
2022-01-10T11:37+0000
2022-01-10T11:37+0000
انفوجرافيك
ليبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055168466_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_1154c3afdf68659d02ec8870a81a04a6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055168466_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_0279e5a7a00aeb634184f4ccab22f761.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, ليبيا, инфографика
المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا.. من أين أتوا وما تعدادهم
قال حسن حرفوش رئيس قسم الهجرة في مقاطعة روما إن إحصائيات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 70 ألف مهاجر خلال عام 2021 إلى إيطاليا، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى 100 ألف.