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المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا.. من أين أتوا وما تعدادهم
المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا.. من أين أتوا وما تعدادهم
قال حسن حرفوش رئيس قسم الهجرة في مقاطعة روما إن إحصائيات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 70 ألف مهاجر خلال عام 2021 إلى إيطاليا، بينما تشير تقديرات غير رسمية... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, ليبيا, инфографика

المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا.. من أين أتوا وما تعدادهم

11:37 GMT 10.01.2022
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قال حسن حرفوش رئيس قسم الهجرة في مقاطعة روما إن إحصائيات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 70 ألف مهاجر خلال عام 2021 إلى إيطاليا، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى 100 ألف.
المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا.. من أين أتوا وما تعدادهم - سبوتنيك عربي
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