الناتو يؤكد استمرار الدعم السياسي والتدريبات للقوات الأوكرانية

وأكد ستولتنبرغ استمرار الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا من خلال التدريبات للقوات الأوكرانية، مضيفا "سنستمع بنية جيدة إلى دوافع القلق من قبل روسيا بشأن أوكرانيا".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجود واشنطن العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.وكان ستولتنبرغ قال خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو): "نأسف لعدم تخفيض روسيا من تصعيدها ومستعدون لمناقشة مباعث قلقها وإيجاد طريقة للمضي قدما"، متهما روسيا بالاستمرار في زيادة حجم قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.وتؤكد روسيا عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجود واشنطن العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
وكان ستولتنبرغ قال خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو): "نأسف لعدم تخفيض روسيا من تصعيدها ومستعدون لمناقشة مباعث قلقها وإيجاد طريقة للمضي قدما"، متهما روسيا بالاستمرار في زيادة حجم قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.
وتؤكد روسيا عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.