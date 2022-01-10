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الناتو يؤكد استمرار الدعم السياسي والتدريبات للقوات الأوكرانية
الناتو يؤكد استمرار الدعم السياسي والتدريبات للقوات الأوكرانية
أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين عن استعداد الحلف للعمل بشكل مستمر مع روسيا للتوصل إلى حل سلمي للوضع المتعلق بأوكرانيا. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T10:25+0000
2022-01-10T10:25+0000
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أوكرانيا
حلف الناتو
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وأكد ستولتنبرغ استمرار الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا من خلال التدريبات للقوات الأوكرانية، مضيفا "سنستمع بنية جيدة إلى دوافع القلق من قبل روسيا بشأن أوكرانيا".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجود واشنطن العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.وكان ستولتنبرغ قال خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو): "نأسف لعدم تخفيض روسيا من تصعيدها ومستعدون لمناقشة مباعث قلقها وإيجاد طريقة للمضي قدما"، متهما روسيا بالاستمرار في زيادة حجم قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.وتؤكد روسيا عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/ستولتنبرغ-مستعدون-للانخراط-في-حوار-مع-روسيا-بطريقة-عادلة-ومتزنة-1055074922.html
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روسيا, العالم, أوكرانيا, حلف الناتو

الناتو يؤكد استمرار الدعم السياسي والتدريبات للقوات الأوكرانية

10:25 GMT 10.01.2022
© REUTERS / REUTERS/Chris Wattieالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / REUTERS/Chris Wattie
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أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين عن استعداد الحلف للعمل بشكل مستمر مع روسيا للتوصل إلى حل سلمي للوضع المتعلق بأوكرانيا.
وأكد ستولتنبرغ استمرار الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا من خلال التدريبات للقوات الأوكرانية، مضيفا "سنستمع بنية جيدة إلى دوافع القلق من قبل روسيا بشأن أوكرانيا".
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الناتو في مقر التحالف في بروكسل في بلجيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
ستولتنبرغ: مستعدون للانخراط في حوار مع روسيا بطريقة عادلة ومتزنة
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وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجود واشنطن العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
وكان ستولتنبرغ قال خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو): "نأسف لعدم تخفيض روسيا من تصعيدها ومستعدون لمناقشة مباعث قلقها وإيجاد طريقة للمضي قدما"، متهما روسيا بالاستمرار في زيادة حجم قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.
وتؤكد روسيا عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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